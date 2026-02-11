82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:27
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:27
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 22:00
общество

В Новосибирске и области планируют изменить порядок продления и выдачи больничных

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Министерство здравоохранения России опубликовало проект приказа с изменениями в порядке выдачи и продления листков нетрудоспособности.

Документ доступен на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, если гражданин за последние шесть месяцев оформлял больничный четыре раза и более, решение о продлении следующего листка будет принимать врачебная комиссия. Исключения сделаны для больничных по уходу за членом семьи, беременности и родам, лечению социально значимых заболеваний и заместительной почечной терапии.

В ведомстве уточнили, что подобный проект уже обсуждался в июне прошлого года, а текущая версия содержит юридико-технические уточнения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.