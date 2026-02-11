В Новосибирске и области планируют изменить порядок продления и выдачи больничных

Министерство здравоохранения России опубликовало проект приказа с изменениями в порядке выдачи и продления листков нетрудоспособности.

Документ доступен на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, если гражданин за последние шесть месяцев оформлял больничный четыре раза и более, решение о продлении следующего листка будет принимать врачебная комиссия. Исключения сделаны для больничных по уходу за членом семьи, беременности и родам, лечению социально значимых заболеваний и заместительной почечной терапии.

В ведомстве уточнили, что подобный проект уже обсуждался в июне прошлого года, а текущая версия содержит юридико-технические уточнения.