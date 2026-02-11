В центре Новосибирска кинолог ИК-18 застрелил соседа-рецидивиста и его жену

9 февраля в Новосибирске кинолог-инструктор ИК-18 Евгений А. на улице Декабристов застрелил своих соседей: мужчину и женщину. Об этом Сиб.фм сообщили несколько независящих друг от друга источников в силовых структурах. По данным собеседников, незваные гости ломились в дом к кинологу. После убийства мужчина сам вызвал полицию.

В ГУФСИН региона Сиб.фм сообщили, что Евгений ранее получал угрозы от своих соседей.

«По месту фактического проживания сотрудник систематически получал угрозы со стороны гражданина, который был ранее судим за преступления предусмотренные ст. 119 (Угроза убийством), ст. 158 (Кража), ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК», — сообщили в ГУФСИН.

Известно, что Евгений А. положительно характеризуется по месту службы, работает в системе ФСИН два года, женат, воспитывает троих детей. Официальных комментариев силовых ведомств на момент публикации материала не поступало. Мужчина уже признался в двойном убийстве на почве конфликта.

В ГУФСИН проводится служебная проверка.