В Новосибирске показали лифт для маломобильных граждан на форуме в Экспоцентре

Рынок лифтового оборудования переориентируется с нового строительства на программу капремонта и частные заказы. Об этом в интервью BFM-Новосибирск на форуме «Сибирская строительная неделя» заявил директор по маркетингу ООО «Еонесси» (Красноярск) Виталий Зимин.

Компания, работающая с 1988 года и выросшая из монтажной организации в собственный завод, представила на выставке лифтовую кабину, адаптированную для нужд маломобильных граждан.

«Кабина шире, проем — 800 мм. Мамочка с коляской может заехать, или человек с ограниченными возможностями здоровья, и другим пассажирам место останется», — пояснил Зимин.

По словам топ-менеджера, высокие ипотечные ставки привели к снижению спроса на новостройки, что напрямую влияет на лифтостроение. В ответ на это «Еонесси» активно включилась в госпрограмму капитального ремонта.

«Рынок нового строительства немного встает... Но для лифтового завода возможность – это фонд капитального ремонта. Мы активно работаем с ним, заменяем старые лифты», — отметил он.

Параллельно компания развивает нишу индивидуальных заказов, отмечая тренд на переезд в коттеджи.

«Мы с радостью и в коттеджи поставим лифт. Люди заказывают себе между этажами, в подвальные помещения, где гаражи. Мы проектируем шахту, делаем проект, устанавливаем», — рассказал Зимин.

Ключевым направлением развития в компании видят не радикальные модификации, а повышение качества и надежности продукции. При этом завод готов к реализации нестандартных проектов, включая пристройку лифтовых шахт к зданиям, изначально не предназначенным для них.

