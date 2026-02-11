82.76% -1.2
11.02.2026 19:03
общество

В Новосибирске полиция задержала агрессивных подростков в ТЦ

Фото: Сиб.фм / скриншот из видео
В Новосибирске сотрудники полиции задержали молодых людей в торговом центре «Сан Сити».

Поводом стали обращения посетителей, сообщивших об агрессивном поведении группы подростков.

По словам очевидцев, юноши вели себя вызывающе и провоцировали конфликты с другими посетителями. Двух 18-летних участников доставили в отдел полиции для разбирательства и профилактической беседы.

В правоохранительных органах отметили, что аналогичные проверки в ближайшее время могут пройти и в других торговых центрах города.

Игорь Кириченко
Журналист

