В Новосибирске поставщик японских фасадных панелей рассказал о ситуации на рынке в условиях санкций

Группа компаний «Мирта», ведущий поставщик фасадных решений в Сибири, продолжает работу с японскими фиброцементными панелями по прямым контрактам, несмотря на уход официальных представителей завода. Об этом в эксклюзивном интервью BFM-Новосибирск на форуме «Сибирская строительная неделя-2026» заявил руководитель компании Андрей Шадрин.

По словам спикера, после того как представители японского производителя покинули Россию в 2022 году, возникла пауза, однако компании удалось восстановить логистику.

«Сейчас поставки налажены. Срок практически тот же остался — 2-3 месяца», — отметил он.

Производство панелей, которые компания поставляет уже 15 лет, остается в Японии.

Параллельно компания развивает направление импортозамещения с российским бетонным клинкером, который производится в Подмосковье. Этот материал для сухого монтажа компания продвигает в Сибири около 7 лет и сейчас называет его одним из самых популярных для вентилируемых фасадов в жилых комплексах.

Оба ключевых материала компании — японские панели и российский клинкер — позволяют вести монтаж круглый год, в том числе при температурах до -25°C. Шадрин подчеркнул, что продукты относятся к премиум-сегменту и не являются бюджетными, однако их использование позволяет застройщикам экономить на других этапах строительства, например, на подготовке фундамента, за счет облегченных конструкций и сухого монтажа.

Говоря о трендах, Шадрин отметил растущий спрос на нестандартные архитектурные решения и экологичность.

