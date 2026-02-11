В Новосибирской области выявили 464 случая хищения электроэнергии за год

В 2025 году специалисты «Россети Новосибирск» зафиксировали 464 факта незаконного потребления электроэнергии.

В компании уточнили, что это на пять процентов меньше показателя предыдущего года. Объём неучтённого ресурса превысил 54 млн кВт·ч, а сумма ущерба составила более 330 млн рублей. Всего за год проведено свыше 250 тысяч проверок среди граждан и организаций.

Одним из основных способов противодействия нарушениям стала модернизация системы коммерческого учёта. За год установлено более 15 тысяч интеллектуальных счётчиков. Приборы размещаются вне домовладений, передают данные автоматически и позволяют отказаться от визитов контролёров. Оборудование помогает быстрее выявлять потери и оперативно реагировать на отклонения.

Дополнительную информацию энергетики получают от жителей региона. В 2025 году поступило около 230 сообщений о возможных хищениях, а за последние пять лет — более тысячи. Обратиться в компанию можно по телефону доверия 8 (383) 289–41–00 или через специальную форму на официальном сайте. Анонимность обращений сохраняется.