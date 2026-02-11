82.76% -1.2
общество

В новосибирской полиции назвали подразделения с нехваткой сотрудников

В Новосибирске ощущается дефицит сотрудников патрульно-постовой службы — нехватка составляет 46%. Об этом сообщил начальник городского управления МВД Алексей Захаров 11 февраля.

По его словам, общий некомплект в новосибирском гарнизоне сегодня составляет 37%. «Некомплект патрульно-постовой службы в данный момент составляет 46%. Это практически самый большой после отдельного батальона конвоирования, где некомплект достигает 60%», — отметил Захаров.

Самый низкий дефицит кадров — в службе участковых уполномоченных (17%). Средняя зарплата участкового составляет около 60 тысяч рублей.

Александра Провоторова
журналист

