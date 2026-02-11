В техникуме Анапы подросток устроил стрельбу: подробности происшествия

В индустриальном техникуме Анапы произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия.

Стрелок, 17-летний ученик Илья О., был задержан сотрудниками Росгвардии и полиции на месте происшествия.

По предварительным данным, подросток похитил охотничье ружьё у родственника для совершения нападения. Во время атаки погиб охранник учебного заведения, который первым принял удар на себя и успел вызвать силовиков. Ещё три человека пострадали: один в тяжёлом состоянии, двое получили ранения средней тяжести.

За два дня до нападения молодой человек публиковал в соцсетях фото и видео преступников, ранее нападавших на школы и техникумы. В день инцидента он пришёл на улицу Промышленную в чёрной одежде с патронташем и оружием.

Мотивы подростка выясняются, на месте продолжают работать экстренные службы.