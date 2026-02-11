82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:27
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:27
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 21:30
проиcшествия

В техникуме Анапы подросток устроил стрельбу: подробности происшествия

Фото: Сиб.фм / телеграм-канал Baza
Подпишитесь на Telegram-канал

В индустриальном техникуме Анапы произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия.

Стрелок, 17-летний ученик Илья О., был задержан сотрудниками Росгвардии и полиции на месте происшествия.

По предварительным данным, подросток похитил охотничье ружьё у родственника для совершения нападения. Во время атаки погиб охранник учебного заведения, который первым принял удар на себя и успел вызвать силовиков. Ещё три человека пострадали: один в тяжёлом состоянии, двое получили ранения средней тяжести.

За два дня до нападения молодой человек публиковал в соцсетях фото и видео преступников, ранее нападавших на школы и техникумы. В день инцидента он пришёл на улицу Промышленную в чёрной одежде с патронташем и оружием.

Мотивы подростка выясняются, на месте продолжают работать экстренные службы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.