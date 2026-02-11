82.76% -1.2
11.02.2026 20:00
общество

Завод имени Чкалова в Новосибирске усиливает производство гражданских самолётов

Фото: Сиб.фм / Объединённая авиастроительная корпорация
Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова наращивает производственные мощности для выпуска гражданской авиатехники.

В Объединённой авиастроительной корпорации сообщили, что предприятие готовится к реализации задач, предусмотренных программой развития авиаотрасли России до 2030 года.

В рамках модернизации введены в работу 20 современных пятикоординатных обрабатывающих центров. Оборудование предназначено для изготовления деталей и узлов, используемых при сборке гражданских самолётов.

Для установки новой техники на предприятии провели масштабную реорганизацию площадей и сформировали дополнительные производственные участки. В ОАК подчеркнули, что подготовительные работы выполнены силами коллектива завода.

Обновление технической базы позволит увеличить объёмы выпуска и обеспечить выполнение стратегических планов по развитию отечественной гражданской авиации.

Игорь Кириченко
Журналист

