Завод имени Чкалова в Новосибирске усиливает производство гражданских самолётов

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова наращивает производственные мощности для выпуска гражданской авиатехники.

В Объединённой авиастроительной корпорации сообщили, что предприятие готовится к реализации задач, предусмотренных программой развития авиаотрасли России до 2030 года.

В рамках модернизации введены в работу 20 современных пятикоординатных обрабатывающих центров. Оборудование предназначено для изготовления деталей и узлов, используемых при сборке гражданских самолётов.

Для установки новой техники на предприятии провели масштабную реорганизацию площадей и сформировали дополнительные производственные участки. В ОАК подчеркнули, что подготовительные работы выполнены силами коллектива завода.

Обновление технической базы позволит увеличить объёмы выпуска и обеспечить выполнение стратегических планов по развитию отечественной гражданской авиации.