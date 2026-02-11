Жители Новосибирска планируют потратить на подарок к 14 февраля в среднем 9 000 рублей

Аналитики Авито выяснили, как новосибирцы собираются отмечать День всех влюбленных, что предпочитают получать в подарок и сколько готовы на это потратить.

В этом году 41% опрошенных намерены праздновать 14 февраля, среди них чаще всего молодёжь 18–24 лет (46%). Празднование Дня Петра и Февронии выбрали 5% респондентов, преимущественно старше 55 лет (18%). Ещё 1% хотели бы отметить День святого Валентина, но столкнулись с непониманием партнёра. В большинстве пар планы совпадают: 67% легко определились с форматом праздника, ещё 31% достигли согласия с оговорками, совсем разные взгляды на праздник у 2% опрошенных.

Подарки и предпочтения

Чаще всего желанным подарком называют романтический ужин — его выбрали 32% респондентов. Ещё 30% хотели бы провести совместное мини-путешествие или выходные вдвоём, 16% считают, что подарок не обязателен (преимущественно молодёжь 18–24 лет). Среди других популярных вариантов — цветы (22%), украшения (17%) и парфюмерия (12%). Мужчины чаще выбирают гаджеты (16%) или алкоголь (10%), а молодёжь отдаёт предпочтение фотосессии (15%), мягким игрушкам (15%) и подаркам ручной работы (14%).

Бюджет и места покупки

В среднем новосибирцы планируют потратить на подарок 9 000 рублей, причём мужчины закладывают примерно на треть больше. 19% хотят уложиться в 2 000 рублей, 29% рассчитывают потратить от 2 000 до 5 000 рублей, ещё 29% — от 5 000 до 10 000 рублей, а 23% готовы потратить больше. Покупки чаще совершают на онлайн-платформах (36%), в офлайн-магазинах (30%) и на сайтах или в приложениях конкретных брендов (25%).

Влияние соцсетей и ожидания

39% опрошенных признаются, что идеи для праздника ищут в соцсетях, 25% иногда повторяют увиденное, 22% не обращают на это внимания, а 14% считают, что соцсети вызывают чувство неполноценности. 26% респондентов не обращают внимания на «красные флаги», считая главное — отношения, но 20% расстроились бы, если не получили подарок, столько же — если его подарили бы без внимания, а 14% — если подарок оказался формальным.