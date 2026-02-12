88-летняя Валентина Терешкова снова идет в Госдуму: «Чайка» готовится к новому витку

Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт и одна из самых узнаваемых фигур российской политики, готовится вновь выйти на федеральную орбиту. По данным источников, близких к региональному отделению «Единой России» и администрации, она планирует баллотироваться в депутаты Госдумы IX созыва.

В марте Терешковой исполнится 89 лет. Сегодня она — один из старейших депутатов нижней палаты. В действующий VIII созыв она прошла в 2021 году по федеральному списку «Единой России», возглавив региональную группу № 31, куда входят Ярославская и Костромская области. Регион для неё не чужой: уроженка Тутаевского района регулярно бывает на родине, встречается с губернатором и остаётся символической фигурой для местной политической сцены.

Её политическая биография давно стала продолжением космической. С 2008 по 2011 год Терешкова была заместителем председателя Ярославской областной думы, а с 2011‑го — депутатом Госдумы. В октябре 2021 года именно она открывала первое заседание нового созыва — право первого слова ей уступил Владимир Ресин.

Исторический статус «Чайки» для партии — больше чем просто строчка в биографии. Терешкова — человек-символ: 16 июня 1963 года она поднялась в космос на «Востоке‑6» и за 2 суток 22 часа 50 минут совершила 48 витков вокруг Земли. С тех пор её имя не покидает учебники, улицы и фасады — в Ярославле её именем названы школа, улица и планетарий, а в родном Никульском работает музей «Космос».

В 2020 году именно Терешкова предложила поправку к Конституции об обнулении президентских сроков. Инициатива стала одной из ключевых в ходе реформы и была поддержана парламентом и на общероссийском голосовании.

Если планы подтвердятся, «Чайка» снова окажется в избирательных списках. И её политический полёт, начавшийся более полувека назад, получит ещё один виток.