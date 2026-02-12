Новосибирский медик помогает раненым бойцам в зоне спецоперации

В регионе фиксируют увеличение числа граждан, готовых заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Среди них — медик Николай из Новосибирска, который несколько лет работает в зоне СВO.

В мирной жизни он трудился медбратом. Два года назад принял решение отправиться в зону боевых действий. По его словам, к этому шагу готовился заранее: изучал опыт коллег, советовался с теми, кто уже находился «за ленточкой», взвешивал возможные риски. На решение повлияли и личные мотивы — желание быть примером для детей, а также материальная сторона вопроса.

Николай рассказал, что в своей работе часто оказывал помощь военнослужащим и понял, что его навыки могут быть востребованы непосредственно в зоне СВO.

Параллельно в регионе продолжается набор не только медиков, но и специалистов в подразделения беспилотных систем. Особый интерес представляют кандидаты с техническими компетенциями, уверенно владеющие компьютером и способные быстро осваивать новые технологии.

После прохождения отбора и подписания контракта кандидатов направляют в учебные центры и на полигоны, где под руководством инструкторов с боевым опытом они изучают управление БПЛА, подготовку техники к применению, а также основы её обслуживания и эксплуатации.

Власти региона сообщают о значительных выплатах. С учётом единовременной региональной поддержки и федеральных мер уже в первый месяц службы сумма может превысить 2,2 млн рублей, за первый год — более 4,5 млн рублей. Дополнительно предусмотрены выплаты за выполнение боевых задач и государственные награды. Единовременная выплата при заключении контракта в Новосибирской области составляет 2 млн рублей; меры поддержки продлены и на 2026 год.

Заключить контракт можно в специализированном пункте отбора в Новосибирске на улице Добролюбова, 16. Получить консультацию о порядке поступления на службу, выплатах и социальных гарантиях можно по телефону горячей линии 117 или на региональном сайте.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, увеличилось число кандидатов именно в подразделения беспилотных систем. Среди требований — возраст от 18 до 45 лет, категории годности «А» или «Б», образование не ниже среднего общего, успешное прохождение психологического отбора (не ниже второй категории) и уровень физической подготовки не ниже удовлетворительного.