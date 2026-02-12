За хищение гранта Минсельхоза на 30 млн рублей новосибирец получил срок

В Новосибирской области вынесен приговор по делу о хищении гранта Минсельхоза на сумму 30 миллионов рублей. Барабинский районный суд признал Дениса Ш. виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

В 2019 году фигурант вступил в сговор с главой крестьянско-фермерского хозяйства, уголовное дело в отношении которой позже прекратили из-за её смерти. Они подали в региональный Минсельхоз документы с ложными сведениями и получили бюджетные средства.

С сентября 2019 года по май 2021 года соучастники имитировали целевое использование грантов. Они заключали договоры на поставку товаров и оказание услуг, которые фактически не исполнялись.

Похищенные средства распределялись между сообщниками и тратились на цели, не связанные с развитием фермерского хозяйства. Часть похищенного на сумму более 14 миллионов рублей была легализована через счета сторонних лиц. Пресекли преступную деятельность сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Барабинский районный суд признал мужчину виновным, приговорив к 2 годам 5 месяцам колонии общего режима. Учитывая время, проведённое под стражей и в медучреждении, осуждённый был освобождён из-под стражи в зале суда. При этом гражданский иск Минсельхоза удовлетворён в полном объёме – с осуждённого взыщут 30 миллионов. Арест на его имущество сохранён.

