Фиктивный брак вьетнамца с сибирячкой расторгли через суд в Новосибирске

В Новосибирской области полиция аннулировала разрешения на временное проживание трём иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Так проверка, проведённая правоохранителями в отношении гражданина Вьетнама, выявила признаки фиктивного брака. Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение о признании его недействительным. Это послужило основанием для отмены ранее выданного разрешения на временное проживание в соответствии с федеральным законодательством о правовом положении иностранных граждан.

Аналогичные решения приняты в отношении граждан Кыргызстана и Азербайджана – в их случаях разрешения аннулированы в связи с расторжением браков, заключённых с россиянками. Закон позволяет отозвать документ, если семейные отношения, ставшие основанием для его получения, прекращены либо признаны судом недействительными.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с начала в Новосибирской области въезд в Россию закрыли 424 иностранцам, нарушившим миграционное законодательство.