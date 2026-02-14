85-летняя лыжница покорила десятикилометровую дистанцию на «Лыжне России» в Новосибирске

В Новосибирске 14 февраля прошла XLIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», собравшая любителей спорта всех возрастов.

Программа соревнований традиционно включала забеги для участников разных возрастных категорий – от самых юных до опытных спортсменов. Самой большой дистанцией стал десятикилометровый маршрут, предназначенный для лыжников 2007 года рождения и старше.

Среди тех, кто успешно преодолел эти десять километров, оказалась 85-летняя женщина. Она доказала, что возраст – не преграда для активного образа жизни. Её пример вдохновляет и показывает, что любовь к активному отдых сохраняется на долгие годы.

Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию с мероприятия.