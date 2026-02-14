82.76% -1.2
сегодня 15:59
общество

Девять пожаров потушили за сутки в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано девять пожаров, также спасатели дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водоемах региона происшествий не произошло, продолжаются поиски девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Один из пожаров случился в Новосибирске в семнадцатиэтажном доме на улице Рябиновой. Очаг возгорания находился в одной из квартир на девятом этаже. Двое жильцов самостоятельно покинули подъезд до прибытия пожарных.

Сотрудники МЧС России за одиннадцать минут ликвидировали пожар на площади 26 квадратных метров. Пламя повредило бытовую технику и натяжной потолок, никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 29 человек и 8 единиц техники. Причиной случившегося предстоит выяснить дознавателям ведомства.

Наталья Шлюшинская
журналист

