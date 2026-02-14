В новосибирском Управлении Налоговой службы объяснили суть резонансного налога на непроданные квартиры

Одним из самых обсуждаемых налоговых нововведений последнего времени стал так называемый «налог на непроданные квартиры».

Ранее в СМИ сообщалось, что инициатива взимать такой налог принадлежит Управлению ФНС России по Новосибирской области. Его руководитель Геннадий Морозов в эксклюзивном интервью Сиб.фм эту информацию опроверг и разъяснил суть законодательной новеллы.

«На самом деле речь идет не об инициативе нашего управления, а об изменении в законодательстве, принятом с 1 марта 2025 года. Просто наши специалисты одними из первых обратили на них внимание. Мы предложили застройщикам самостоятельно оценить свои налоговые риски. Подчеркну, что УФНС России по Новосибирской области не выносило никаких решений по доначислению налога на прибыль за так называемые «непроданные квартиры», — отметил Геннадий Морозов.

По словам руководителя региональной налоговой службы, речь идёт о взимании налога не с любых нераспроданных квартир, а только с тех, которые построены исключительно за счет целевых средств дольщиков. «Недвижимость, построенная за счет средств дольщиков и не подлежащая передаче им в собственность, для застройщиков является безвозмездно полученным имуществом, — пояснил Геннадий Морозов. – Именно эти квартиры и подлежат налогообложению. При этом если застройщику удастся доказать, что, помимо средств дольщиков, он использовал собственные средства, то такие квартиры до их продажи налогом на прибыль облагаться не должны». Для уточнения данного вопроса УФНС России по Новосибирской области направило официальный запрос в ФНС России. Информация, полученная из вышестоящего налогового органа, будет доведена до налогоплательщиков.

