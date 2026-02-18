23 февраля и 8 марта в Новосибирске изменится расписание электричек

В Новосибирской области скорректируют график движения пригородных поездов в связи с предстоящими праздниками. Из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня электропоезда перейдут на особый режим работы. Об этом сообщается на сайте компании «Экспресс-пригород».

21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта составы будут курсировать по расписанию выходного дня. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте перевозчика, в его группе в социальной сети «ВКонтакте» или через мобильное приложение «Экспресс-пригород».

