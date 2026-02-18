82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 10:32
общество

23 февраля и 8 марта в Новосибирске изменится расписание электричек

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области скорректируют график движения пригородных поездов в связи с предстоящими праздниками. Из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня электропоезда перейдут на особый режим работы. Об этом сообщается на сайте компании «Экспресс-пригород».

21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта составы будут курсировать по расписанию выходного дня. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте перевозчика, в его группе в социальной сети «ВКонтакте» или через мобильное приложение «Экспресс-пригород».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске приостановлено движение маршрутного такси №43.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.