Новосибирский офицер Борматов объяснил, как воспринимают новости о блокировке Telegram на СВО

18 февраля в ряде авторитетных СМИ была озвучена дата предполагаемой полной блокировки мессенджера Telegram в России — 1 апреля. Роскомнадзор не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отправить ответственных за замедление мессенджера на фронт. Ряд около военных телеграм-каналов заявил, что это решение негативно отразилось на бойцах.

Ситуацию Сиб.фм прокомментировал новосибирский офицер Александр Борматов с позывным «Искандер».

«Пока история о предстоящей блокировке 1 апреля больше похожа на торги, а не реальная угроза блокировки. Я также думаю, что владельцы Telegram в итоге пойдут навстречу российскому законодательству и не заходят, чтобы их полностью заблокировали. Ведь они потеряют больше, чем приобретут», — говорит Борматов.

Военный отмечает, что возможная полная блокировка мессенджера, хоть и вызовет сложности, но к этим и другим сложностям наши бойцы готовы.

«Зная наших бойцов и офицеров, могу сказать, что к любым сложным системам наши люди адаптируются максимально оперативно. Да, сложности может вызвать все это некие. Но я думаю, что в нашей части резервных источников связи всегда как минимум три должны быть. Так что мы готовы к любому развитию событий», — добавил Борматов.

