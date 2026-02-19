Почему в Новосибирске не работает Telegram 19 февраля 2026 года

19 февраля жители Новосибирска продолжают испытывать трудности при использовании мессенджера Telegram. Медиафайлы не открываются, текстовые сообщения уходят с многоминутной задержкой, медленно грузится веб-версия. На это обратил внимание «МК в Новосибирске».

Напомним, что пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе сервиса с 10 февраля. Роскомнадзор официально подтвердил, что ограничения вводятся последовательно и будут продолжаться до тех пор, пока мессенджер не выполнит требования российского законодательства.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь констатировал, что стабильность зарубежных сервисов сегодня никто гарантировать не может, и призвал жителей не дожидаться окончательного отключения. Он отметил, что безопасность жителей, включая информационную, остается приоритетом, а статистика показывает, что подобные ограничения способствуют снижению интернет-мошенничества.

В качестве альтернативы Цукарь предложил новосибирцам российский мессенджер Max, включенный в реестр отечественного программного обеспечения. Он подчеркнул, что платформа активно развивается: внедрены бизнес-мини-приложения и чат-боты для решения повседневных задач, а аудитория мессенджера на конец января 2026 года достигла 89 миллионов пользователей.

Однако далеко не все разделяют оптимизм по поводу быстрой смены популярной платформы. Так, по мнению депутата Заксобрания НСО Константина Терещенко (Справедливая Россия), такие меры бьют по наиболее чувствительным точкам общества. Парламентарий обратил внимание на то, что замедление или отключение Telegram негативно отразится на волонтерских группах, большая часть которых создана и координируется именно в этом мессенджере, оказывая помощь фронту. Блокировка, по его словам, дезорганизует работу этих объединений.

Эту позицию разделяет и депутат Роман Яковлев, представляющий КПРФ. Он подчеркнул, что борьба с платформой выглядит как попытка изолировать людей от привычных источников информации. Яковлев заявил, что потенциальное замедление работы Telegram считает несвоевременным, высказавшись категорически против любых ограничений в данной сфере.

Депутат от ЛДПР Анна Терешкова также выразила сожаление в связи с блокировкой Telegram, отметив, что к этому ресурсу привыкли все – и дети, и взрослые, и пожилые люди, и он стал востребованным каналом коммуникации.

Напомним, что Вопрос о возможной полной блокировке Telegram в России с первого апреля остается открытым. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг данное предположение.