82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:49
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:49
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 13:56
общество

В Новосибирске билеты на концерт Полины Гагариной взлетели до 120 000 рублей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Самые дорогие места находятся в ложе для особо важных гостей.

Концерт Полины Гагариной (6+) состоится в Новосибирске 27 февраля в «Сибирь–Арене» в рамках шоу «Надежда». Цена самых дорогих билетов составила 120 тысяч рублей.

Уточним, что места за такую стоимость расположены в ложе для особо важных гостей 17, которая рассчитана всего на 10 персон.

Цена обычных билетов составляет от 2300 до 13000 рублей.

Ранее Министерство культуры Новосибирской области подготовило проект реконструкции концертного зала «Сибирь-Концерт».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.