Вознесение Господне 21 мая: православные правила и строжайшие запреты

В 2026 году православные христиане отметят Вознесение Господне 21 мая. Праздник ежегодно приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг.

Вознесение считается одним из двунадесятых праздников и завершает пасхальный период. Согласно Евангелию, после своего Воскресения Иисус Христос ещё 40 дней являлся ученикам, наставлял их и проповедовал. Затем на Елеонской горе он благословил апостолов и вознёсся на небеса.

Верующие считают, что именно в этот день завершился земной путь Христа, после чего он воссел по правую руку Бога Отца. При этом, согласно христианскому учению, духовно Христос продолжает пребывать с людьми.

В православных храмах уже вечером 20 мая пройдут праздничные богослужения, а утром 21 мая состоится литургия. Многие верующие в этот день стараются посетить церковь, помолиться и уделить внимание благотворительности.

На Руси с праздником были связаны и народные традиции. К Вознесению пекли особые «лествицы» — хлебцы в форме лестницы, символизировавшие путь на небо. Также хозяйки готовили блины и специальные угощения, связанные с образом восходящего Христа.

С Вознесением связывали и множество погодных примет. Считалось, что солнечная погода сулит хороший урожай, а дождь — грозовое и сложное лето. При этом церковь напоминает, что приметы и суеверия не относятся к православному учению.

В сам праздник верующим советуют отказаться от ссор, раздражения и тяжёлых бытовых дел. Церковь не вводит строгого запрета на работу, однако рекомендует посвятить свободное время молитве, семье и добрым делам.

Кроме того, после Вознесения завершается пасхальный период, поэтому верующие перестают приветствовать друг друга словами «Христос Воскрес!».