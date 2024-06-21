Пятнадцать чиновников мэрии Новосибирска ушли в отставку. Обзор увольнений и назначений

Три вице-мэра, семь глав департаментов, два начальника управления, один глава округа и два руководителя муниципальных предприятий – все они покинули мэрию Новосибирска в 2024 году. Сиб.фм подвел итоги всего произошедшего в городской администрации: кто откуда уволился, по какой причине, кто занял их места и чьи должности остаются вакантными.

Отставки до выборов

Подавляющее большинство отставок пришлось на первые месяцы работы нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который сам сказал, что ему нужно два или три месяца на то, чтобы организовать «свою команду». Это решение он принял сразу же после выборов, о чем заявил в эксклюзивном интервью Сиб.фм. За время его работы в отставку ушли (или, как минимум, написали заявления) 12 руководителей городской администрации. Еще трое человек покинули мэрию раньше, когда обязанности главы города исполнял Олег Клемешов.

18 марта – Артем Скатов

Самым первым после бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя из мэрии ушел его товарищ по партии, бывший пресс-секретарь и курирующий информационную политику вице-мэр. Уже потом он рассказал, что принял решение уйти сразу после того, как узнал о будущей отставке самого Анатолия Локтя. Но позже решил все же «доработать» до президентских выборов – об этом, по словам Скатова, его попросил сам Анатолий Евгеньевич. Однако новое место он начал подыскивать себе еще в феврале – пользователи сайта HeadHunter нашли сразу две его анкеты, на должности руководителя проекта (там он указал желаемую зарплату в полмиллиона в месяц) и PR‑директора.

Кто вместо него? Должность вице-мэра по информационной политике оставалась вакантной ровно два месяца. 17 мая эту вакансию закрыл уже Максим Кудрявцев. В этот раз должность «главного по информации» досталась не пиарщику, а айтишнику. До прихода в мэрию этот человек возглавлял «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»

Евгений Попантонопуло прибыл в новосибирскую мэрию в составе «губернаторского десанта» и стал одним из тех, для кого новое назначение стало формальным понижением в статусе. Но, как считают некоторые политологи, с перспективой роста.

1 апреля – Андрей Зыков

Одним из череды громких задержаний конца марта-начала апреля стал директор МУП «Спецавтохозяйство» (региональный мусорный оператор) Андрей Зыков, которого обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере (ст. 160 п. 4 УК РФ).

Кто вместо него? С преемником Зыкова (пусть пока в статусе и.о.) мэрия определилась уже на следующий день, 2 апреля. Им стал человек, уже работавший ранее в муниципальных предприятиях.

Андрей Колмаков в 2016 – 2018 годах работал руководителем МУП «Энергия», которое после своего ухода в СГК (когда та купила «Сибэко») передал Дмитрию Перязеву – который вскоре тоже ушел из мэрии вместе с «красной» командой.

17 апреля – Наталья Цветкова

Руководитель МАУ «Горзеленхоз» ушла довольно тихо. О ее отставке СМИ сообщили уже после того, как новый мэр вступил в должность, однако заявление об уходе Цветкова написала еще 17 апреля, на следующий день после оглашения итогов конкурса.

Кто вместо нее? Сейчас «Горзеленхозом» в статусе исполняющего обязанности руководит ее бывший заместитель Сергей Рудковский.

Кто ушел при Максиме Кудрявцеве?

3 мая – Сергей Кудрявцев, Анна Миронова, Сергей Канунников

Через неделю после вступления Максима Кудрявцева в должность мэрию накрыл вал кадровых перестановок и одним из тех, кто ушел в отставку, стал однофамилец нового градоначальника – Сергей Кудрявцев, глава департамента организационно-контрольной работы. Вместе с ним в отставку ушла Анна Миронова, возглавлявшая управление по организационному обеспечению деятельности мэра, чье увольнение политологи считали «самым предсказуемым». Заявление об уходе она написала сама. В тот же день на пенсию отправили Сергей Канунников, глава администрации Центрального округа Новосибирска, объединившего три района. В 2023 году Канунников стал участником скандального дела о халатности из-за демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне у ТРЦ «Ройял Парк». Спустя год суд вынес ему оправдательный приговор. Некоторые эксперты называли в числе потенциальных «отставников» и главу администрации Калининского района Германа Шатула, однако он спустя два месяца все еще остается на своем посту.

Кто вместо них? Место Сергея Кудрявцева, который 10 лет назад был помощником Анатолия Локтя в бытность того депутатом Госдумы, Максим Кудрявцев практически сразу взял свою собственную помощницу Ксению Антонову, которая осталась рядом с ним и тогда, когда он пришел в аппарат губернатора Андрея Травникова. Анну Миронову спустя три недели сменила Наталья Шарова, проработавшая около 20 лет в различных подразделениях Пенсионного фонда РФ. Место, оставленное Сергеем Канунниковым на момент выхода материала Сиб.фм остается вакантным.

6 мая – Геннадий Захаров

После 10 лет работы в мэрии в отставку ушел еще один вице-мэр, Геннадий Захаров. Представители мэрии сообщили, что заявление об уходе он подал сам в связи с выходом на пенсию.

Кто вместо него? Вице-мэром стал человек, который уже работал в муниципалитете при двух его предшественниках. Последней его должностью перед переходом в минпромторг был глава инвестполитики и предпринимательства.

Максим Останин, заместитель министра промышленности и торговли НСО Андрея Гончарова и еще один представитель «губернаторского десанта».

«Перед новым вице-мэром стоят серьезные задачи по формированию единой политики в сфере предпринимательства. Следует внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику», – прокомментировал его назначение Максим Кудрявцев.

8 мая – Георгий Жигульский

Бывший глава УФНС по Новосибирской области, ставший при Локте главой департамента земельных и имущественных отношений, также ушел в отставку по собственному желанию. Уходя, Жигульский пожелал удачи новому мэру и добавил: «Вдруг с другой командой у него получится лучше.

Кто вместо него? Должность на сегодняшний день остается вакантной, но вторым после Жигульского лицом в департаменте считается замглавы департамента Виктор Аверин, бывший глава Колыванского района, который ушел в отставку в феврале 2018 года после того, как двое детей упали в оставленную коммунальщиками яму с водой и утонули, что вызвало в поселке волну протестов. Два года спустя Аверин стал фигурантом уголовного дела по обвинению в превышении должностных полномочий: прокуратура установила, что он в обход официальных торгов передал коммерческой фирме 45 земельных участков. В 2021 году суд признал Аверина виновным, однако от наказания он был освобожден по причине истечения срока давности. Это и позволило ему поступить на работу в мэрию Новосибирска – приговор суда включал, в том числе, запрет на работу в органах власти и местного самоуправления.

13 мая – Анна Терешкова

«Не чиновница! Ура!» – вот так прокомментировала свой первый день вне муниципалитета еще одна вице-мэр при Локте, курировавшая департамент культуры, спорта и молодежной политики. Рассказывать о том, что она успела сделать за 10 лет работы, можно очень долго – об этом подробно рассказывают другие материалы Сиб.фм.

Кто вместо нее? Пока никто – вместо трех ушедших вице-мэров Максим Кудрявцев назначил двух.

14 мая – Александр Горнштейн

На вопрос о том, что он теперь будет делать, бывший «главный по цифре» мэрии Новосибирска ответил, что хотел бы для начала отдохнуть месяц. И добавил, что отпуск в его понимании ограничивался тем, что он мог приходить на работу чуть позже.

Кто вместо него? Новый руководитель IT-департамента нашелся 10 июня – им стал выходец из минцифры и бывший сослуживец также перешедшего в мэрию Евгения Попантонопуло Максим Русин, в прошлом – начальник отдела ведомственной цифровизации.

15 мая – Маргарита Маслова и Олеся Богомазова

Глава правового департамента Маргарита Маслова, проработавшая на этой должности десять лет, написала заявление по собственному желанию. Тогда как Олеся Богомазова в должность главы дептранса вступить так и не успела (хотя несколько раз руководила в статусе и.о.) – и отправилась под следствие – ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. И за время следствия мэр уже нашел ей замену.

Кто вместо них? Правовым департаментом будет руководить бывший главный следователь города Бердска Сергей Копырин, который стал известен в начале 2000-х годов тем, что расследовал дело о «бердском маньяке» Михаиле Юдине, а также дело бывшего главы города Ильи Потапова. Первый получил пожизненное заключение, второй за коррупцию уехал за решетку на 10 лет. Позже глава СКР Александр Бастрыкин дважды снимал Копырина с должности – и тот дважды восстанавливался через суд.

Найти руководителя для такого места, как дептранс, оказалось труднее.

«Когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении», – рассказал Максим Кудрявцев на радио «Городская волна» о том, как он проводил собеседования на эту должность.

Около месяца департамент возглавлял начальник управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров, но в итоге назначен был не он, а бывший руководитель «Гормоста» Иосиф Кодалаев.

16 мая – Дмитрий Перязев

Весной этого года Перязев и Андрей Колмаков снова совершили рокировку. Бывший преемник Андрея Колмакова в МУП «Энергия» недолгое время побыл его руководителем, когда тот возглавил «Спецавтохозяйство». Но в мае Дмитрий Перязев тоже объявил о своей отставке – и снова занял бывшую должность Колмакова. В этот раз – в СГК, где тот проработал пять лет, с 2018 по 2023 годы.

Кто вместо него? Как и в случае с правовым департаментом, ведомство ЖКХ возглавил бердчанин. Последний год Дмитрий Зайков возглавлял МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.

23 мая – Виталий Витухин

Большинство членов «команды Локтя» ушли из мэрии по собственному желанию. Но кого-то оттуда «увели» – в связи с возбуждением уголовного дела. Руководитель департамента потребительского рынка Виталий Витухин попал в обе группы сразу. 23 мая он написал заявление об уходе – за два дня до предполагаемой даты ухода он был задержан после обыска в собственном доме.

Кто вместо него? Пока обязанности руководителя временно исполняет Денис Колмаков.

14 июня – Олег Хорошунов

Последнее на данный момент заявление об отставке из «команды Локтя» написал глава управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов. «Я принял решение закончить работу в мэрии Новосибирска», – сообщил чиновник Сиб.фм.

Кто вместо него? Пока никто, он продолжает исполнять свои обязанности до конца месяца.

Особый случай – безымянный глава метростроя

Помимо снятия с должностей, мэр создает новые. Еще 3 мая, одновременно с чередой отставок, Максим Кудрявцев подписал указ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений, которое должно будет забрать часть функций проявившего себя не с лучшей стороны «МетроМиРа», чей бывший руководитель Александр Мысик сейчас находится под следствием по делу об огромных хищениях. Учредителем нового МКУ станет департамент транспорта, но имя его руководителя пока нигде не разглашается – даже в опубликованном на сайте мэрии в начале мая документе его нет.

Более подробно об этих и других событиях вы можете прочитать в специальной рубрике Сиб.фм «Отставки и назначения-2024».