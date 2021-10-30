Суицид школьницы после травли, локдаун в Новосибирске и повышение транспортного налога в два раза – итоги недели на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, pixabay.com

Как семиклассницу довели до суицида из-за старого телефона, какие дополнительные ограничения ввели в Новосибирске и сколько теперь придётся платить по новому транспортному налогу – главные события этой недели в обзоре Сиб.фм.

Травля из-за старого iPhone и лишнего веса

22 октября в Новосибирске очевидцы обнаружили труп 12-летней Оли [имя изменено. – Прим. ред.], известно об этом стало только после публикации на Сиб.фм. Предположительно, девочка покончила с собой из-за буллинга.

Одноклассник Оли рассказал, что девочку буллили из-за старой модели iPhone 5s и лишнего веса. До этого нападки происходили на её лучшую подругу, но об этом узнала мама девочки и устроила скандал в школе. А затем травля переключилась на Олю.

Вскоре в Следственном комитете сообщили, что по факту смерти 12-летней школьницы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего».

Тотальный локдаун в Новосибирске?

С 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области объявили нерабочие дни. Конечно, это не тотальный локдаун, но часть жёстких мер ввели в указанный период. Это сделано для того, чтобы снизить распространение COVID-19.

Полностью закроются аквапарк и крытые павильоны зоопарка. Но самое главное – изменится график работы общепита: кафе и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 6:00. Однако есть исключения для доставки заказов или обслуживания на вынос, оказания услуг общепита в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях и заправках.

Кроме того, на территории региона начинают действовать QR-коды, ранее их планировали ввести с 8 ноября. Двухмерные штрихкоды действуют для посещения: концертов, спортивных мероприятия (в том числе фитнес-центров), аттракционов и развлекательных центров для детей.

Подробнее прочитать обо всех ограничительных мерах можно в обзорном материале Сиб.фм.

Напомним, что в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до Нового года – 2022.

Повышение транспортного налога впервые за 15 лет

28 октября депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили в первом чтении повышение транспортного налога в 1,7 раза. Инициатива была разработана для того, чтобы пополнить дорожный фонд для содержания муниципальных и региональных дорог.

Проект представил региональный министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он рассказал, что транспортный налог в области не повышался уже 15 лет. На данный момент ставка в регионе самая низкая по сравнению с остальными субъектами СФО.

Повышение налога было принято в первом чтении: за изменение ставок проголосовали 51 депутат, выступили против – 5, воздержались – 6, не проголосовали – 8. Для принятия проекта необходимо, чтобы он прошёл ещё два чтения.

Ранее по теме: