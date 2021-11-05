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Водитель КамАЗа погиб в тройном ДТП под Новосибирском

Фото Водитель КамАЗа погиб в тройном ДТП под Новосибирском
Фото Водитель КамАЗа погиб в тройном ДТП под Новосибирском

Фото ГИБДД, коллаж Сиб.фм

В ночь на 5 ноября в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Одним из них оказался КамАЗ, водитель которого погиб.

На трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области минувшей ночью произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей.

По предварительной информации, водитель пятитонника Hyundai в 00:50 двигался со стороны Новосибирска к Кемерово и на 52-м километре федеральной автодороги по касательной столкнулся с КамАЗом, который ехал во встречном направлении. Последний после этого влетел в находившийся за Hyundai грузовик Volvo.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1986 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было организовано реверсивное движение транспорта. В настоящее время движение восстановлено. По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Чановском районе. Вечером 30 октября легковая Mazda Premacy влетела в тягач марки MAN, её водитель скончался на месте.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
ДТП
ГИБДД
Мошковский район
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