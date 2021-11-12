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«Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов
Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 12 ноября в заведениях общественного питания в Новосибирске начала действовать система входа по QR-кодам.

После окончания нерабочих дней в регионе продолжается усиление антиковидных мер. Одно из основных ограничений — пропускная система QR-кодов.

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 2

С 12 ноября попасть в кафе, рестораны, бары и прочие заведения общественного питания можно только с QR-кодом, подтверждающим пройденную вакцинацию от COVID-19.

Как эта мера отразилась на потоке гостей — в фоторепортаже Сиб.фм.

В торговых центрах зоны фуд-кортов теперь отделены красными лентами. Пройти за ограждения можно только после проверки QR-кода охранником. Возможно, поэтому большинство столиков пустует.

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 3

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 4

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 5

Такая ситуация 12 ноября не только на площадках с фастфудом — в заведениях ресторанного типа схожая картина.

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 6

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 7

При этом предъявить только QR-код будет недостаточно: потребуется показать и паспорт.

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 8

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 9

Те, кто на данный момент без доказательства пройденной вакцинации, могут взять еду навынос. Ждать приходится за ограждением и в масках.

Фото «Проход запрещён»: что происходит в кафе и ресторанах Новосибирска в первый день обязательных QR-кодов 10

Успел Сиб.фм зафиксировать и то, как прошло утро первого дня с обязательными QR-кодами в общепите в одном из ресторанов сети «Вилка-Ложка».

Напомним, система QR-кодов для заведений общепита заработала в Новосибирске с 12 ноября. При этом некоторые заведения отказывались обслуживать посетителей без QR-кода уже 11 ноября. Например, так произошло в новосибирском ресторане быстрого обслуживания Subway.

Как ранее писал Сиб.фм, федеральный оперштаб подтвердил разработку инициативы обязательных QR-кодов. Они будут необходимы для посещения кафе и магазинов, а также проезда в транспорте.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

кафе
Новосибирская область
общепит
рестораны
коронавирус
ограничения
Ковид
вакцинация
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