Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура проиcшествия

Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм

Фото Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм
Фото Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Дениса Винокурова, с сайта Управления ФССП России по Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области

Как в Новосибирске прошли крещенские купания, почему «омикрон» уже может быть в городе, кто пострадал при взрыве на молочном заводе и за что получила взятку замглавы УФССП – главные события с 17 по 21 января по версии Сиб.фм.

Крещение Господне

Километровые очереди выстроились из желающих окунуться в прорубь на Крещение Господне 19 января. Всего на территории региона открыли 33 купели, из которых 4 находились на территории города. Люди с полуночи ждали возможности, чтобы соприкоснуться со священным. 20-градусный мороз, ледяная вода и самые смелые сибиряки – всё это есть в большом фоторепортаже Сиб.фм с ночной купели в микрорайоне Затон.

Фото Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм 2

Фото Дениса Винокурова

Позднее профессор НГТУ Николай Уваров в лаборатории проверил свойства святой воды и заявил, что она ничем не отличается от обычной. Правда, химика тут же раскритиковали в социальных сетях за оскорбление чувств верующих.

«Омикрон» захватывает Сибирь

Уже два месяца в мире распространяется «омикрон»-штамм из Южной Африки. Сначала вирус добрался до России в целом, теперь постепенно захватывает Сибирь. 21 января новую мутацию COVID-19 обнаружили в Республике Алтай – у двух детей и двух взрослых.

Фото Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм 3

Инфографика Сиб.фм, актуальные данные на 20 января 2022 года

В Новосибирске ситуация с коронавирусом пока стабильная, однако ведомства уже начали подготовку к пятой волне. Также в минувшую пятницу оперативный штаб зафиксировал новый антирекорд – 100 тысяч случаев COVID-19 на территории региона.

По прогнозам вирусологов, в ближайшее время количество случаев резко возрастёт из-за «омикрона». Также губернатор Андрей Травников считает, что штамм уже мог проникнуть в регион, просто его ещё не обнаружили.

Взрыв на молочном заводе в Купино

Днём 20 января в Новосибирске на складе цеха по изготовлению мороженого в Купино произошёл взрыв. По данным следствия, авария возникла из-за разгерметизации холодильного устройства во время ремонта. Известно, что пострадали трое человек, из них один находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Фото Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм 4

Фото прокуратуры Новосибирской области

Очевидица взрыва рассказала Сиб.фм подробности произошедшего. По её словам, несколько дней на заводе протекал фреон, из-за искры вещество «бомбануло».

Несмотря на взрыв, завод продолжит работу в прежнем режиме, производство молока и мороженого не будет остановлено. Об этом Сиб.фм заявил начальник отдела продаж компании Денис Шайдуров.

Задержание замруководителя УФССП

В Новосибирске по подозрению во взятке задержали замруководителя регионального УФССП Елену Кириллову. По версии следствия, в 2018 году она помогла должнику с невыплатой 6 млн рублей выехать из России, а после получила за это 50 тысяч рублей.

Фото Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм 5

Фото с сайта Управления ФССП России по Новосибирской области

В пресс-службе судебных приставов информацию не подтвердили, однако попросили написать официальный запрос. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13502
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
9490
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
7530
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
6366
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
5547
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться
5535
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
5484
Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение