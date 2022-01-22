Крещенские купания, «омикрон» в Сибири, взрыв на молочном заводе и взятка замглавы УФССП: итоги недели на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Дениса Винокурова, с сайта Управления ФССП России по Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области

Как в Новосибирске прошли крещенские купания, почему «омикрон» уже может быть в городе, кто пострадал при взрыве на молочном заводе и за что получила взятку замглавы УФССП – главные события с 17 по 21 января по версии Сиб.фм.

Крещение Господне

Километровые очереди выстроились из желающих окунуться в прорубь на Крещение Господне 19 января. Всего на территории региона открыли 33 купели, из которых 4 находились на территории города. Люди с полуночи ждали возможности, чтобы соприкоснуться со священным. 20-градусный мороз, ледяная вода и самые смелые сибиряки – всё это есть в большом фоторепортаже Сиб.фм с ночной купели в микрорайоне Затон.

Фото Дениса Винокурова

Позднее профессор НГТУ Николай Уваров в лаборатории проверил свойства святой воды и заявил, что она ничем не отличается от обычной. Правда, химика тут же раскритиковали в социальных сетях за оскорбление чувств верующих.

«Омикрон» захватывает Сибирь

Уже два месяца в мире распространяется «омикрон»-штамм из Южной Африки. Сначала вирус добрался до России в целом, теперь постепенно захватывает Сибирь. 21 января новую мутацию COVID-19 обнаружили в Республике Алтай – у двух детей и двух взрослых.

Инфографика Сиб.фм, актуальные данные на 20 января 2022 года

В Новосибирске ситуация с коронавирусом пока стабильная, однако ведомства уже начали подготовку к пятой волне. Также в минувшую пятницу оперативный штаб зафиксировал новый антирекорд – 100 тысяч случаев COVID-19 на территории региона.

По прогнозам вирусологов, в ближайшее время количество случаев резко возрастёт из-за «омикрона». Также губернатор Андрей Травников считает, что штамм уже мог проникнуть в регион, просто его ещё не обнаружили.

Взрыв на молочном заводе в Купино

Днём 20 января в Новосибирске на складе цеха по изготовлению мороженого в Купино произошёл взрыв. По данным следствия, авария возникла из-за разгерметизации холодильного устройства во время ремонта. Известно, что пострадали трое человек, из них один находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Фото прокуратуры Новосибирской области

Очевидица взрыва рассказала Сиб.фм подробности произошедшего. По её словам, несколько дней на заводе протекал фреон, из-за искры вещество «бомбануло».

Несмотря на взрыв, завод продолжит работу в прежнем режиме, производство молока и мороженого не будет остановлено. Об этом Сиб.фм заявил начальник отдела продаж компании Денис Шайдуров.

Задержание замруководителя УФССП

В Новосибирске по подозрению во взятке задержали замруководителя регионального УФССП Елену Кириллову. По версии следствия, в 2018 году она помогла должнику с невыплатой 6 млн рублей выехать из России, а после получила за это 50 тысяч рублей.

Фото с сайта Управления ФССП России по Новосибирской области

В пресс-службе судебных приставов информацию не подтвердили, однако попросили написать официальный запрос. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.