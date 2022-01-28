Дизайн логотипа Новосибирска как новогодней столицы обошёлся мэрии 466 тыс рублей

Фото агентства «Мелехов и Филюрин»
На разработку дизайна и логотипа Новосибирска в качестве новогодней столицы России из городского бюджета было выделено несколько сотен тысяч рублей.
В мэрии раскрыли сумму, которую потратили на новый логотип Новосибирска, который активно раскритиковали горожане.
В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии в ответ на запрос Сиб.фм пояснили, что дизайнеры брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» работали по договору с муниципальной «Городской дирекцией творческих программ». В контракт были включены разработка концепции логотипа, фирменного стиля (не менее 3 вариантов) и элементов айдентики, а также оформление брендбука, концепт-бука и его презентация.
«Договор заключён на сумму 466 тысяч рублей», – сообщили в мэрии.
В городской администрации пояснили, что из трёх предложенных вариантов брендбука был выбран один, он был представлен 24 января и будет дорабатываться в соответствии с итогами голосования за выбор талисмана проекта.
Выбранный вариант раскритиковали многие пользователи соцсетей. По большей части новосибирцам не понравилось предложенное дизайнерами цветовое решение: сочетание цветов назвали "отвратительным", на которое "невозможно смотреть без слёз". Критике также подверглась необычная форма снежинки, которая "никак не ассоциируется с Новосибирском".
Известный дизайнер и художник Олег Семёнов объяснил, почему новый логотип столкнулся с негативной реакцией.
По его словам, разработчики проекта допустили несколько профессиональных ошибок: во-первых, классическая форма снежинки — это шестиугольник, а не восьмиугольник; во-вторых, при выборе цветов была использована одинаковая тональность, поэтому смотреть на логотип дискомфортно; наконец, в логотипе просматривается излишнее расстояние между самыми маленькими и самыми большими элементами.
При этом директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко заявил Сиб.фм, что гордится "выбором города".
Напомним, ранее стало известно, что символом Новосибирска как новогодней столицы России может стать орангутан Бату из местного зоопарка.
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