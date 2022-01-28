В Новосибирске 35 % родителей готовы привить ребёнка от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске всё больше родителей начинают поддерживать вакцинацию против COVID-19 среди подростков, однако они всё ещё в меньшинстве.

В Новосибирске стало больше родителей, согласных на вакцинацию детей от 12 до 17 лет. Такое решение связано с увеличением тяжёлого течения COVID-19 среди школьников. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, однозначно готовы сделать прививку против COVID-19 своим детям всего 12 % родителей, ещё 23 % респондентов скорее готовы к такому шагу. Показатель вырос примерно на четверть по сравнению с октябрём 2021 года. Противников прививки, напротив, стало меньше на 8 п.п.

Каждый третий житель Новосибирска – 32 % – однозначно не будет вакцинировать своих детей-подростков, ещё 33 % скорее не собираются это делать. Свою позицию родители объясняют тем, что препарат, по их мнению, недостаточно протестирован.

«Тех, кто однозначно готов сделать прививку детям, многократно больше среди респондентов, вакцинированных от COVID-19: 16 процентов против 4 процентов среди невакцинированных. Категорически против вакцинации 59 процентов непривитых матерей в Новосибирске», – сообщается в результатах опроса.

Отметим, что в Новосибирской области началась вакцинация подростков против COVID-19, в регион уже доставили первую партию «Спутника М». На фоне прививочной кампании обеспокоенные родители начали обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребёнка. На их вопросы о вакцинации подростков ответила детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Напомним, что в регионе также объявили всеобщий школьный карантин до 14 февраля: детей переводят на дистанционное обучение, первоклассников – на дополнительные каникулы, а часть классов продолжит обучение в очном формате. Всего в области заболели COVID-19 и ОРВИ около 7,5 тысяч детей.