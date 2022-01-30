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Преследование школьницы, заплыв в ледяной Оби и антирекорды по COVID-19 – итоги выходных на Сиб.фм

Фото Преследование школьницы, заплыв в ледяной Оби и антирекорды по COVID-19 – итоги выходных на Сиб.фм
Фото Преследование школьницы, заплыв в ледяной Оби и антирекорды по COVID-19 – итоги выходных на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главные события прошедших выходных по версии Сиб.фм.

Мужчина, преследующий школьницу в Новосибирске, заплыв сибиряков в ледяной Оби и очередной антирекорд по COVID – главные события 29-30 января в обзоре Сиб.фм.

Преследователь с лыжами

Жители Новосибирска рассказали, что мужчина с лыжами преследовал школьницу в Академгородке. Он шел за девочкой до подъезда, когда его заметил прохожий. Один из местных жителей окликнул преследователя, но тот успел убежать и спрятаться.

Сибирские моржи переплыли ледяную Обь за 20 минут

Любители экстремального зимнего плавания из Новосибирска и Томска в субботу, 29 января, переплыли ледяную Обь за 20 минут. За это время пловцы преодолели дистанцию в 800 метров, а в следующий раз планируют проплыть еще больше. Сибиряки уверяют, что плавание в открытой воде зимой дарит необычные ощущения.

Новый антирекорд по COVID

В Новосибирске выявили рекордные 487 случаев коронавируса за сутки. Об этом в оперштабе рассказали вчера, 29 января. Также оперштаб подтвердил смерть еще 13 пациентов.

Пьяное ДТП с детьми

Сегодня, 30 января, 24-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения сбила двух школьниц – девочек 9 и 13 лет. Они шли по тротуару, когда виновница аварии не справилась с управлением своего автомобиля «Mitsubishi Lancer» и влетела в детей. Сейчас обе девочки находятся в больнице.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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