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Многоэтажный дом загорелся на улице Фрунзе в Новосибирске

Фото Многоэтажный дом загорелся на улице Фрунзе в Новосибирске
Фото Многоэтажный дом загорелся на улице Фрунзе в Новосибирске

Vk.com / act54

В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся многоэтажный дом, эвакуировались 25 человек.

В Дзержинском районе Новосибирска загорелась многоэтажка. Очаг пожара был в квартире на 7 этаже. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Вечером в воскресенье, 13 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в многоквартирном доме. Речь идет о девятиэтажном доме №59 на улице Фрунзе. Очаг возгорания находился в квартире на 7 этаже. К тому моменту, как прибыли пожарные, огонь распространился на 9 «квадратах», горели домашние вещи и мебель.

Всего из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Сотрудники МЧС спасли троих человек: их эвакуировали с верхних этажей с помощью спасательных устройств. В итоге никто из жильцов дома не пострадал.

Сотрудникам экстренного ведомства удалось ликвидировать открытое горение за полчаса.

На днях в центре Новосибирска случился пожар на стройплощадке, а в деревне под Новосибирском 60-летний мужчина погиб в пожаре, который произошел из-за нарушений правил безопасности при использовании электрооборудования и бытовых приборов.

Не все пожары начинаются случайно. Трагичное подтверждение тому – уголовное дело мужчины, который из ревности поджег дом с бывшей женой внутри.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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