«Американцы оборзели!»: что на самом деле думают новосибирцы о ситуации в Донбассе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Рядовые новосибирцы рассказали, как расценивают эскалацию конфликта в Донбассе, готовы ли принимать беженцев и как происходящее отразится на их жизни.

На оживлённой площади Калинина в Новосибирске сотни прохожих и, кажется, нет ни одного человека, который не знал бы о происходящем в Донбассе.

В понедельник, 21 февраля, с просьбой признать независимость к России обратились главы самопровозглашённых республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В последние дни обстановка в Донбассе накаляется – Киев игнорирует Минские соглашения, рассредоточив большую часть армии на линии соприкосновения и обстреливая ополченцев.

В тот же день Владимир Путин заявил, что Россия признаёт независимость ДНР и ЛНР. В Кремле президент подписал с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве.

Журналисты Сиб.фм вышли в народ, чтобы выяснить, как люди относятся к напряжению ситуации у границ России.

Первый же человек, не назвавший своего имени, молодой студент, уроженец одной из кавказских республик, отметил, что одобряет действия жителей Донбасса и российского правительства.

«Русский народ независимо от того, в какой стране он живёт, имеет полное право решать, что он хочет и как он хочет.

Если необходимо мирных жителей вывезти с территории потенциального конфликта, то эта поддержка оправдана.

Русский народ на своей земле везде достойно приветствует соотечественников. Если нас, армян, русские приветствуют как собратьев, то как они могут друг друга по-другому встречать?!» – заявил парень и удалился, сославшись на занятость.

Мужчине средних лет, коренному сибиряку, вопрос о конфликте в Донбассе явно пришёлся не по вкусу. Он коротко заявил, что вопрос с народными республиками – не удел россиян в принципе.

«Я против, не нужно лезть туда!» – ответил мужчина на ходу.

Действия российского правительства поддерживает пенсионерка Валентина Никитична. По её словам, россияне в первую очередь должны поддержать жителей Донбасса, которые тысячами покидают свои дома.

«Я согласна, нужно помогать. Если к нам в Новосибирск приедут беженцы, я лично буду помощь оказывать – тряпками какими-то.

Деньгами, пенсией не смогу, конечно, но одеждой буду помогать», – пояснила пенсионерка.

Студента по имени Дмитрий больше всего волнует жизнь внутри страны после признания российским правительством ДНР и ЛНР независимыми республиками.

«Мне кажется, санкции (со стороны Запада), которые на нас наложат в результате действий нашего руководства... будет хуже. Доллар уже скакнул до 80 рублей. Людей из Донбасса везут в Ростовскую область.

Помочь беженцам нужно, но не надо забывать, что у нас и свои проблемы есть, которые тоже нужно решать», – подчеркнул студент.

Наконец пенсионер Владимир заявил, что в ситуации с Донбассом его мнение мечется «между двух огней»: с одной стороны – соотечественников необходимо защитить, с другой – внутри страны тоже есть вопросы, которые необходимо решать в срочном порядке.

«Я отношусь положительно к действиям российского государства. В правительстве вчера пришли к единому мнению о том, что хватит разговоров и пора принимать конкретные меры.

Американцы оборзели!

Беженцев надо обеспечить жильём, они же бежали оттуда с детьми. Ситуация тяжёлая, но у нас тоже не так уж хорошо. Соотечественникам помогать надо, но и нас не надо забывать. Забрать новые территории – это много времени не займёт, но чем мы людей кормить будем, это другой вопрос», – рассуждал пожилой мужчина.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области открывают штаб помощи беженцам из Луганской и Донецкой республик, которые эвакуируются в Россию. В регионе готовы оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за боевых действий, сообщил губернатор Андрей Травников в прямом эфире на канале ОТС 22 февраля.

Также во вторник, 22 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал "исторически справедливым" признание независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее четверо известных новосибирцев выразили своё отношение к происходящему в Донбассе.