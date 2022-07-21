Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Психолог из Новосибирска заподозрила у депутата Пироговой некрофилию

Фото Психолог из Новосибирска заподозрила у депутата Пироговой некрофилию
Фото Психолог из Новосибирска заподозрила у депутата Пироговой некрофилию

Фото со страницы Хельги Пироговой ВКонтакте

Этнический психолог, новосибирский биоэнерготерапевт Елена Колокольчик-Королева высказалась о публикации Хельги Пироговой.

21 июля стало известно о предстоящем заседании комиссии по этике, на котором рассмотрят ситуацию, создавшуюся вокруг независимого депутата Хельги Пироговой после жалобы вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова. Днём ранее областная прокуратура назначила лингвистическую экспертизу.

На инцидент отреагировали как представители власти Новосибирска: губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть, так и представители федерального уровня — Гаспарян и Соловьёв.

Не остались в стороне представители и более неофициальных сфер. Например, своё мнение «МК в Новосибирске» высказала биоэнерготерапевт, этнический психолог, кинезиолог Елена Колокольчик-Королева.

«Полный Армагеддон. Что я еще могу сказать. Судя по написанному, голова у человека работает очень плохо и не в ту сторону. Вытащить мертвых из могил и надавать им как живым. Некрофилия. Тут 100% стоит диагноз – человек неадекватен», — заявила Елена Колокольчик-Королева.

Как уже писал Сиб.фм, на происходящие события отреагировали и депутаты, представляющие регион в Госдуме.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
депутаты
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

38848
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
35503
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18557
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
16934
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
15764
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
13486
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
11515
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой