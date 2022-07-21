Психолог из Новосибирска заподозрила у депутата Пироговой некрофилию

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Этнический психолог, новосибирский биоэнерготерапевт Елена Колокольчик-Королева высказалась о публикации Хельги Пироговой.

21 июля стало известно о предстоящем заседании комиссии по этике, на котором рассмотрят ситуацию, создавшуюся вокруг независимого депутата Хельги Пироговой после жалобы вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова. Днём ранее областная прокуратура назначила лингвистическую экспертизу.

На инцидент отреагировали как представители власти Новосибирска: губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть, так и представители федерального уровня — Гаспарян и Соловьёв.

Не остались в стороне представители и более неофициальных сфер. Например, своё мнение «МК в Новосибирске» высказала биоэнерготерапевт, этнический психолог, кинезиолог Елена Колокольчик-Королева.

«Полный Армагеддон. Что я еще могу сказать. Судя по написанному, голова у человека работает очень плохо и не в ту сторону. Вытащить мертвых из могил и надавать им как живым. Некрофилия. Тут 100% стоит диагноз – человек неадекватен», — заявила Елена Колокольчик-Королева.

Как уже писал Сиб.фм, на происходящие события отреагировали и депутаты, представляющие регион в Госдуме.