Вакцинация от кори, дрон для уничтожения танков и новые задачи для Минфина - итоги недели на Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм; Nso.ru; Фото: предоставлено Андреем Братеньковым; Коллаж: Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска за последнюю неделю — в итогах недели на Сиб.фм.

Объявление о массовой вакцинации

В Новосибирской области массовая вакцинация от кори начнется весной 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, решение о «подчищающей вакцинации» принято на федеральном уровне.

«Прививку получат все, у кого ее нет», — объяснил главный санитарный врач региона.

Также Щербатов отметил, что мероприятия по вакцинации охватят не только местных жителей, но и находящихся в регионе трудовых мигрантов.

Вакцинация будет добровольной.

Вопросы от жителей Новосибирской области в прямом эфире

Во вторник, 31 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопросы жителей в прямом эфире.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона в эфире телеканала ОТС 31 января. Трансляция была доступна на Сиб.фм.

В ходе беседы глава субъекта рассказал о задачах по развитию региона в 2023 году, а также поделился планами на предстоящую выборную кампанию в сентябре 2023 года.

В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

В Новосибирске отметили 80-летие победы в Сталинградской битве. Горожане собрались у Монумента Славы, где зажгли свечи в честь павших в переломном сражении Великой отечественной войны. В битве под Сталинградом участвовали 20 сибирских дивизий.

Сотни жителей Новосибирска зажгли свечи в память об ушедших героях.

Перед Новосибирцами выступил мэр города Анатолий Локоть.

«Память об этих событиях как никогда актуальна сейчас. Наши бойцы защищают родину, участвуя в специальной военной операции, участвуют, как и 80 лет назад. Мы гордимся этой победой и мы никому не отдадим нашу победу», — высказался мэр Новосибирска.

В Новосибирске разработали дрон для уничтожения танков Leopard

Специалисты новосибирского конструкторского бюро «Спектр» разработали прототип барражирующего боеприпаса, способного уничтожить бронированную технику. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на исполнительного директора компании Андрея Братенькова. Дрон в том числе может справиться с немецким танком Leopard, утверждают в бюро.

Андрей Братеньков отметил, что прототип боевого дрона бюро разработало на свои деньги. По его мнению, собрать средства для запуска массового производства можно было бы при помощи благотворительности. Создание прототипа обошлось в 2,5 млн рублей. Ещё столько же нужно для изготовления серийного образца.

Андрей Травников поставил задачи Министерству финансов на 2023 год

В ходе совещания Андрей Травников поблагодарил специалистов финансового сектора за работу в последние три непростых года при реализации национальных проектов и региональных программ:

«И 2020-й, и 21-й, и 22-й годы характеризовались одним и тем же: неожиданными внешними, макроэкономическими изменениями, с другой стороны — новыми срочными задачами, которые необходимо было решать и обеспечивать их финансовыми ресурсами. Отмечаю грамотную, оперативную, выверенную работу сотрудников финансовых организаций и нашего министерства. Грамотное управление расходами, госдолгом позволило региону пройти все штормы. А главная благодарность коллегам – за то, что не только боролись с кризисами и принимали «пожарные» решения, но и продолжали развиваться, улучшали свою эффективность».

Первостепенная задача Министерства финансов в 2023 году — заниматься укреплением доходной базы. Депутатский корпус готов рассматривать инициативы увеличения доходов в областном бюджете.