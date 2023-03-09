Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной
Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной

Коллаж Сиб.фм: фото автора

Сегодня, 9 марта, ровно месяц с момента взрыва газа в доме №39 на улице Линейной в Новосибирске. Корреспондент Сиб.фм узнал, что произошло за этот месяц: пока многие пострадавшие продолжают ютиться в гостиницах или у родственников.

9 февраля этого года около 7.40 прогремел страшный взрыв на улице Линейной. В итоге в пятиэтажке рухнули два подъезда. Спасательная операция длилась почти двое суток, но до сих пор ведутся геномные экспертизы тел погибших.

Падали с пятого этажа

Для некоторых из героев нашей публикации 9 февраля – это второй день рождения. В то утро Наталья с мужем Евгением выходили из дома из квартиры на пятом этаже. В момент взрыва мужчина и женщина упали на бетонные плиты третьего этажа. Сама Наталья получила травму головы, но лично несла мужа до кареты скорой помощи.

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 2

"Меня прижало, и я куда-то полетела. Я на время потеряла сознание и когда очнулась, мы оказались на развалинах, — рассказывала Сиб.фм Наталья. — Кричала соседям, чтобы спасли хотя бы нашего ребенка".

Наталья отделалась лёгкими травмами, а вот муж сломал ногу. Уже месяц Евгения возят по больницам. Именно сегодня, 9 марта, ему должны делать сложную операцию: мужчине собрали пятку, но на ней сейчас нет кожи, и требуется пересадка, есть угроза ампутации конечности. Отец Натальи Александр Данилевич.

«Понятно, что родились по новой. Раз живы остались – значит, это что-то, да и значит», — говорит Александр.

Сейчас Александр Данилевич приютил дочь и двух внуков у себя в Пашино, где они ждут решения своего квартирного вопроса.

15 жертв

Информация о жертвах взрыва менялась час от часу 9 февраля. При этом количество жертв увеличивалось. Ещё до обеда городские и региональные власти сообщали, что погиб один человек, а пострадали 4. Потом цифра начала расти в арифметической прогрессии.

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 3

Уже после пяти вечера того же дня работавшие на месте корреспонденты начали сообщать о 14 погибших. В пресс-службе ГУ МЧС эту информацию не подтверждали. Впрочем, через час число жертв возросло до 7, а ближе к полуночи официальные данные говорили о 12 погибших.

Новосибирцев больше всего потрясли две истории: погибших 22-летней Анны Нечуятовой, которая за несколько минут до взрыва написала своему парню, который ушёл на работу, о запахе газа и матери с двухлетней дочкой. Надежда в то утро кормила Ангелину, а муж вышел в другую комнату и буквально повис на оставшейся целой плите.

Уже на следующий день Константин был на месте и рассказывал следователю, в какой комнате находились погибшие. От журналистов он сразу же ушёл и попросил его не трогать. Сегодня редакция попыталась связаться с мужем Надежды по известному номеру.

— Константин?

— Нет, родственник. Что вы хотели?

— Сегодня месяц.... Как сейчас обстоят дела у семьи?

— Также, как и месяц назад.... Всего доброго! Не звоните!

Последняя жертва мощного взрыва умерла 26 февраля в Бердской городской больнице. Маму спасшегося чудом 7-летнего Нурика прооперировали в НИИТО, и она шла на поправку, когда началось резкое ухудшение.

Когда выплаты?

Все пострадавшие были расселены уже 9 февраля: кого-то определили в санатории, кого-то в гостиницу, а кто-то остался у родственников. Так напротив дома №39 ещё месяц назад продавалась квартира. Сейчас объявление сняли, и там, у родственников, живёт семья пострадавших.

Все, кто был зарегистрирован в доме, получил три выплаты: по 10, 32 и 100 тысяч рублей. Сама пятиэтажка была оценена в 335 миллионов рублей. Собственников квартир на данный момент насчитается 58 человек, и все они должны будут выбрать и приобрести квартиры, аналогичные по стоимости, за счёт государства. Однако пока никто ещё не переехал в новое жильё. Как говорит проживающий с дочерью в Панино Александр Данилевич, пока не прошла даже оценка их двушки.

Появился туалет

Спустя месяц дом кажется мертвецки пустым: многие собственники вытащили оконные рамы. Вокруг по периметру валяются старые кресла, а мусорные баки заполнены обломками мебели.

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 4

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 5

Саму пятиэтажку обносят металлическим забором, во дворе двое рабочих переносят бетонные блоки, а к машине МАСС прибавился и биотуалет. Полицейских с ограждениями – больше нет.

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 6

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 7

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 8

«Конструкция готовится к разбору. Собственники вынесли всё, что могли. В последнее время никого не видно», — пояснили работяги.

Конструкцию разберут на муниципальные нужды, однако этот процесс может затянуться ещё на месяцы.

Парк ангелов?

Сегодня, 9 марта, от стихийного мемориала почти ничего не осталось. В начале марта появилась петиция от новосибирцев, которые попросили увековечить память погибших.

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 9

Городские власти инициативу услышали, и уже готовится концепция благоустройства. Это сегодня Сиб.фм подтвердила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Пока неизвестна конкретная площадь благоустройства, проект мы не можем обсуждать. Концепции есть, но с какой территорией предстоит работать, мы пока не определились, — говорит Анна Терешкова. — Есть идея сделать это, как парк в Кемерове (Парк ангелов открыли на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» — прим. Ред.), возможно, это будет аллея или клумба, мемориал. Это территория – придомовая, и всё нужно будет обсуждать с жителями».

Фото Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной 10

По предположениям вице-мэра, о проекте памяти нужно будет говорить ближе к лету. Жители окрестных домов также должны будут высказаться о том, что они хотят увидеть на месте жуткой трагедии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11045
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10292
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9824
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9282
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8390
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7488
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6093
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года