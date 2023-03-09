Парк ангелов и травмы на всю жизнь: в Новосибирске прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной

Коллаж Сиб.фм: фото автора

Сегодня, 9 марта, ровно месяц с момента взрыва газа в доме №39 на улице Линейной в Новосибирске. Корреспондент Сиб.фм узнал, что произошло за этот месяц: пока многие пострадавшие продолжают ютиться в гостиницах или у родственников.

9 февраля этого года около 7.40 прогремел страшный взрыв на улице Линейной. В итоге в пятиэтажке рухнули два подъезда. Спасательная операция длилась почти двое суток, но до сих пор ведутся геномные экспертизы тел погибших.

Падали с пятого этажа

Для некоторых из героев нашей публикации 9 февраля – это второй день рождения. В то утро Наталья с мужем Евгением выходили из дома из квартиры на пятом этаже. В момент взрыва мужчина и женщина упали на бетонные плиты третьего этажа. Сама Наталья получила травму головы, но лично несла мужа до кареты скорой помощи.

"Меня прижало, и я куда-то полетела. Я на время потеряла сознание и когда очнулась, мы оказались на развалинах, — рассказывала Сиб.фм Наталья. — Кричала соседям, чтобы спасли хотя бы нашего ребенка".

Наталья отделалась лёгкими травмами, а вот муж сломал ногу. Уже месяц Евгения возят по больницам. Именно сегодня, 9 марта, ему должны делать сложную операцию: мужчине собрали пятку, но на ней сейчас нет кожи, и требуется пересадка, есть угроза ампутации конечности. Отец Натальи Александр Данилевич.

«Понятно, что родились по новой. Раз живы остались – значит, это что-то, да и значит», — говорит Александр.

Сейчас Александр Данилевич приютил дочь и двух внуков у себя в Пашино, где они ждут решения своего квартирного вопроса.

15 жертв

Информация о жертвах взрыва менялась час от часу 9 февраля. При этом количество жертв увеличивалось. Ещё до обеда городские и региональные власти сообщали, что погиб один человек, а пострадали 4. Потом цифра начала расти в арифметической прогрессии.

Уже после пяти вечера того же дня работавшие на месте корреспонденты начали сообщать о 14 погибших. В пресс-службе ГУ МЧС эту информацию не подтверждали. Впрочем, через час число жертв возросло до 7, а ближе к полуночи официальные данные говорили о 12 погибших.

Новосибирцев больше всего потрясли две истории: погибших 22-летней Анны Нечуятовой, которая за несколько минут до взрыва написала своему парню, который ушёл на работу, о запахе газа и матери с двухлетней дочкой. Надежда в то утро кормила Ангелину, а муж вышел в другую комнату и буквально повис на оставшейся целой плите.

Уже на следующий день Константин был на месте и рассказывал следователю, в какой комнате находились погибшие. От журналистов он сразу же ушёл и попросил его не трогать. Сегодня редакция попыталась связаться с мужем Надежды по известному номеру.

— Константин?

— Нет, родственник. Что вы хотели?

— Сегодня месяц.... Как сейчас обстоят дела у семьи?

— Также, как и месяц назад.... Всего доброго! Не звоните!

Последняя жертва мощного взрыва умерла 26 февраля в Бердской городской больнице. Маму спасшегося чудом 7-летнего Нурика прооперировали в НИИТО, и она шла на поправку, когда началось резкое ухудшение.

Когда выплаты?

Все пострадавшие были расселены уже 9 февраля: кого-то определили в санатории, кого-то в гостиницу, а кто-то остался у родственников. Так напротив дома №39 ещё месяц назад продавалась квартира. Сейчас объявление сняли, и там, у родственников, живёт семья пострадавших.

Все, кто был зарегистрирован в доме, получил три выплаты: по 10, 32 и 100 тысяч рублей. Сама пятиэтажка была оценена в 335 миллионов рублей. Собственников квартир на данный момент насчитается 58 человек, и все они должны будут выбрать и приобрести квартиры, аналогичные по стоимости, за счёт государства. Однако пока никто ещё не переехал в новое жильё. Как говорит проживающий с дочерью в Панино Александр Данилевич, пока не прошла даже оценка их двушки.

Появился туалет

Спустя месяц дом кажется мертвецки пустым: многие собственники вытащили оконные рамы. Вокруг по периметру валяются старые кресла, а мусорные баки заполнены обломками мебели.

Саму пятиэтажку обносят металлическим забором, во дворе двое рабочих переносят бетонные блоки, а к машине МАСС прибавился и биотуалет. Полицейских с ограждениями – больше нет.

«Конструкция готовится к разбору. Собственники вынесли всё, что могли. В последнее время никого не видно», — пояснили работяги.

Конструкцию разберут на муниципальные нужды, однако этот процесс может затянуться ещё на месяцы.

Парк ангелов?

Сегодня, 9 марта, от стихийного мемориала почти ничего не осталось. В начале марта появилась петиция от новосибирцев, которые попросили увековечить память погибших.

Городские власти инициативу услышали, и уже готовится концепция благоустройства. Это сегодня Сиб.фм подтвердила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Пока неизвестна конкретная площадь благоустройства, проект мы не можем обсуждать. Концепции есть, но с какой территорией предстоит работать, мы пока не определились, — говорит Анна Терешкова. — Есть идея сделать это, как парк в Кемерове (Парк ангелов открыли на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» — прим. Ред.), возможно, это будет аллея или клумба, мемориал. Это территория – придомовая, и всё нужно будет обсуждать с жителями».

По предположениям вице-мэра, о проекте памяти нужно будет говорить ближе к лету. Жители окрестных домов также должны будут высказаться о том, что они хотят увидеть на месте жуткой трагедии.