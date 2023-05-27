Реакция главы «Вагнера» на изнасилование школьниц, драка мигрантов в Новосибирске и возвращение пропавшей матери с 11-летним сыном - итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных новостях уходящей недели.

Мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц в Новосибирске

20 мая насильник напал на двух девочек 10 и 12 лет за гаражами в районе улицы Разъездная.

По информации телеграмм-канала Baza, преступник был одет в военную форму и угрожал детям гранатой. 24 мая 42-летний насильник был задержан и заключен под арест.

Вскоре глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал это ЧП в интервью изданию Daily Storm. Он пообещал, что если преступник каким-то образом попадет к «музыкантам», то получит наказание, которым родители пострадавших девочек останутся довольны.

По факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Преступнику грозит пожизненное заключение.

Пр этом жители этого района на протяжении 13 лет просили мэри убрать те самые гаражи.

В Новосибирске записали видеообращение к Президенту РФ по поводу мигрантов на Хилокской

21 мая в сети появился видеоролик, в котором жители Новосибирска просят главу государства избавить их от соседства с мигрантами.

Жители улицы Хилокская в Новосибирске не первый год жалуются на соседство с мигрантами. Как рассказывают собственники квартир, дышат они грязью, к тому же, регулярно наблюдают стычки приезжих, иногда даже вооружённые.

Позднее ситуацию прокомментировал глава азербайджанской диаспоры Расим Бабаев. В беседе с Сиб.фм заявил, что на самом деле никакого «международного конфликта» на Хилокской нет. По его мнению, это больше похоже на конфликт на почве конкуренции, поскольку в этом районе много торговых точек.

Также Расим Бабаев заявил, что люди, выступавшие на видео, не проживают в этом районе и ситуацию знают только с чужих слов. Однако он согласился, что в районе, где проживает много мигрантов, давно нужно навести порядок. И диаспора готова в этом помогать.

Вскоре появилось официальное заявление жителей улицы Хилокская и ее представителя Жанны Олейниковой.

В заявлении говорится, что жители улицы Хилокская не имеют никакого отношения к видеообращению к Президенту РФ Владимиру Путину по поводу засилья мигрантов в этом районе. Более того, авторы видеоролика не проживают на этой улице и не выходили на связь с ее представителями для выяснения истинного положения дел. По словам представителя улицы Жанны Олейниковой, местные жители с уважением относятся к мигрантам и живут с ними в мире и согласии. Однако они выступают против тех, кто портит жизнь другим людям, независимо от того, к какой национальности или конфессии они принадлежат.

Жители Хилокской хотят всего лишь, чтобы соблюдались законы РФ и власти города обеспечили условия для безопасного и комфортного проживания в этом районе. Они поблагодарили авторов видеоролика за поддержку, однако попросили впредь не выступать от их имени без их ведома.

В Новосибирской области завершился особый противопожарный режим

23 мая в Новосибирской области перестал действовать запрет на разведение открытого огня. 22 мая закончилось действие особого противопожарного режима. Информация о его продлении не поступала и в правительстве региона пока не обсуждалась, хотя в области по-прежнему сохраняется высокий уровень пожароопасности, а синоптики сообщают о 4-5 классах горимости.

Согласно сводке ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе произошло 84 пожара (25 – в городе, 59 – в области). Тем не менее, жители Новосибирской области вновь могут жарить шашлыки на природе и сжигать остатки мусора на дачных участках.

Напомним, ранее сообщалось, что В Новосибирской области пожары охватили более 1500 гектаров леса.

В Новосибирской области последний звонок прозвучал для 14 000 выпускников

В Новосибирской области прозвенели последние звонки. Больше всего выпускников – 8,7 тысячи – в Новосибирске, из них 885 – будущих медалистов. В районах области больше всего потенциальных медалистов в Новосибирском, Карасукском, Искитимском районах, а также в Бердске. Окончательное число медалистов станет известно после выпускных экзаменов.

Экзамены для 11-классников начались 26 мая. Они сдавали географию, литературу и химию. Экзамены для выпускников 9 классов начались 24 мая с истории, физики и биологии.

В Новосибирске 26 мая школьники начали сдавать ЕГЭ

В Новосибирской области с 26 мая начался период сдачи экзаменов ЕГЭ. Первые из них — по химии, географии и литературе. Процедуру сдачу запустили вместе с главой минобра области Сергеем Федорчуком в школе №20.

В этот день во многих других школах будут также сдавали географию, литературу и химию. К экзаменам приступили везде одновременно, в 10.00.

Даты следующих экзаменов:

· 26 мая — география, литература, химия;

· 29 мая — русский язык;

· 1 июня — математика базового и профильного уровней;

· 5 июня — история, физика;

· 8 июня — обществознание;

· 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

· 16–17 июня — иностранные языки — «Говорение»;

· 19–20 июня — информатика.

После 20 июня начинается резервный период сдачи.

Полицейские Новосибирска отыскали пропавшую в апреле Ольгу Лебедеву и ее сына

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что с ними все порядке. Семья находилась в другом городе.

1,5 месяца назад Ольга и ее сын покинули съемную квартиру в Новосибирске и исчезли, взяв только вещи и документы. До ее исчезновения родственники заподозрили неладное: Ольга перевела сына на домашнее обучение, а сама заинтересовалась инопланетянами.

Незадолго до обнаружения семьи эзотерик Игорь Вечерский сообщил журналистам, что пропавшая сибирячка и ее ребенок живы и находятся в окружении других людей.

В Новосибирске открыли «дверь в Санкт-Петербург» возле Краеведческого музея

25 мая в Санкт-Петербурге начались Дни культуры Новосибирской области.

Жители Новосибирска теперь могут в любой момент заглянуть в северную столицу и даже помахать петербуржцам. «Дверь в Санкт-Петербург» появилась возле Краеведческого музея в рамках проекта Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге, который стартовал 25 мая.

Аналогичная дверь появилась и в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойка. В обоих городах установлены специальные камеры, которые транслируют все происходящее в реальном времени. Главное, чтобы двери были открыты одновременно.

Видео с порталом в культурную столицу России опубликовали в группе правительства Новосибирской области «ВКонтакте».

В Новосибирске родители учеников в гимназии №10 пригрозили новой забастовкой

На этот раз им не понравилось сокращение уроков английского языка с шести до трех часов в неделю. Родители нескольких классов уже собрали подписи и направили обращение к губернатору, мэру, министру образования региона и департаменту образования.

Родители учащихся старших классов выразили свое возмущение решением нового директора Ольги Голик, который был назначен после забастовки учеников третьего класса, которая началась из-за конфликта между матерью одной из учениц и классным руководителем.

Забастовка помогла разрешить конфликтную ситуацию в учебном заведении, и, видимо, теперь родители других учеников решили, что это лучший способ решения любых проблем.