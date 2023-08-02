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проиcшествия

Под Новосибирском подростки надругались над 7-летним мальчиком

Фото: Сиб.фм

Подозреваемыми по делу об изнасиловании в Новосибирской области стали братья-близнецы.

Двоих братьев-близнецов подозревают в изнасиловании семилетнего ребёнка в Колыванском районе Новосибирской области. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, сообщение из полиции об инциденте поступило 21 июля.

Как сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области, семья братьев не состоит на учёте в органах системы профилактики. Ведомство проведёт выездную проверку в населённом пункте, где произошёл инцидент.

Напомним, 20 мая 42-летний мужчина в военной форме изнасиловал двух девочек за гаражами. Сейчас обвиняемый арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

Позже жители Новосибирска написали коллективное письмо с просьбой снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц.

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Александр Борисов
журналист

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