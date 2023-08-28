Стала известна судьба генерала Суровикина из Новосибирска после увольнения

Появились подробности о будущем генерала Сергей Суровикина из Новосибирска после увольнения с должности главкома ВКС.

Стала известна судьба генерала Сергей Суровикина из Новосибирска после увольнения с должности главкома ВКС. Он всё-таки останется главой координационного комитета по вопросам ПВО при совете в Минобороны СНГ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Соответствующая информация также опубликована на сайте комитета по вопросам ПВО.

Как ранее сообщал Сиб.фм, новым главком ВКС РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Официальной информации о судьбе Суровикина не раскрывается, однако изначально предполагалось, что он будет полностью уволен с военной службы. Окончательное решение по этому вопросу останется за президентом России.

«Было сказано, что Суровикин оставляет свой пост в связи с выходом на новую работу, поэтому нужно просто сейчас дождаться», — отметил горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Он считает, что Суровикин снова вернётся в информационное поле.

Командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов заявил, что Суровикин остается важным активом в системе ПВО, и никаких негативных комментариев в его адрес он не слышал.

Помимо Суровикина в отставку ушли и два других генерала — заместитель генерала Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.

Напомним, что Суровикина уволили с должности главкома ВКС РФ 22 августа.

Ранее появилась информация о местонахождении генерала Сергея Суровикина.