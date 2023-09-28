7 главных мемов про Новосибирск, над которыми смеётся город

В социальных сетях можно найти десятки пабликов с мемами про Новосибирск. Там обсмеивают не только климатические особенности города, но и политические, социальные, транспортные, бытовые и другие проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются местные жители. Админы таких пабликов стараются оставаться в тени, но один из них согласился с нами поговорить.

Идея создать паблик с шутками про Новосибирск появилась у Анатолия К. и его друзей в 2017 году.

«Тогда мы только-только поступили в разные учебные заведения. Все студенты знают, что порой на парах бывает такая скукотища, что ты не знаешь, чем себя занять. И эта группа помогала нам просто-напросто не умереть со скуки», — рассказывает Анатолий.

Эта группа получила название «Мемосибирск». Так хобби молодых людей переросло в нечто большее: посты начали набирать лайки, комментарии и просмотры, а в самом паблике сформировалась постоянная аудитория.

15 октября «Мемосибирску» исполнится шесть лет. На сегодняшний день на паблик подписано более 43 тысяч человек.

Создатель «Мемосибирска» Анатолий К. в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» выделил топ-7 тем для шуток, которые находят отклик у жителей Новосибирска.

Дороги

Как отмечает Анатолий, мемы про ремонт и разбитые дороги стабильно набирают много лайков и комментариев. По его мнению, это болезненная тема для новосибирцев.

«Где-то быстро и качественно делают дороги, а где-то пятнадцатиметровый участок могут чинить полгода. К тому же, дороги есть не только для машин. Вот идёшь по городу — можно поскользнуться на ровном месте и подвернуть ногу, получить ушиб», — объясняет администратор.

В пример создатель паблика привёл площадь Труда, которую местные жители прозвали «кольцом ада». 27 сентября рабочие на этой территории начали брать по 50 рублей с автомобилистов, которые хотят объехать пробку через запрещающие знаки по трамвайным путям.

«Там очень легко запутаться. Я сам лично проезжал несколько кругов и только на третий раз понимал, как съехать с кольца. Даже наш мэр недавно поехал в аэропорт по этой дороге и заблудился», — подчеркнул собеседник.

Пробки

Анатолий считает, что проблема заторов на дорогах Новосибирска часто вызывает гнев у автомобилистов.

«Люди, которые хотят добраться до дома после работы или учёбы, вынуждены стоять в пробках. Открываешь карту и видишь, что все дороги красные. Мы прекрасно понимаем, почему такие публикации находят отклик — это одна из болезненных тематик нашего города», — комментирует новосибирец.

В последние дни жители Новосибирска нередко сталкиваются с заторами в час-пик. 25 сентября на Октябрьском и Димитровском мостах образовались восьмибалльные пробки, а утром 26 сентября людям пришлось задержаться на проезде-Энергетиков, Октябрьском мосту, Большевистской, Красном проспекте и Богдана Хмельницкого. 22 сентября на Северном объезде появилась 20-километровая пробка из-за двух аварий и ремонтных работ.

Общественный транспорт

Основной темой для шуток про общественный транспорт становится его нехватка, считает Анатолий К.

«Мало того, что его нужно дождаться, в него ещё и нужно как-то попасть. Порой он забивается до такой степени, что там невозможно дышать. Там часто происходят всякие казусы, перепалки и другие прикольные моменты», — делится создатель «Мемосибирска».

Кроме того, каждый маршрут отличается особенной атмосферой. Например, в одной из маршруток Новосибирска водитель сочиняет стихи и читает их пассажирам.

Метро

«Я думаю, у многих были такие ситуации, когда ты спешишь, заходишь в метро и двери вагонов закрываются перед твоим носом. Это реальный мем, но мы чаще шутим про конкретные станции метрополитена», — поясняет Анатолий К.

Шутки также касаются повышения стоимости проезда и открытия новых станций.

Правый и левый берег

По словам Анатолия, левый и правый берег Новосибирска — тема, которая уже много лет привлекает внимание местных жителей.

«Исторически так сложилось, что левый берег изначально был более индустриальным: большее количество заводов. Архитектура тоже отличается от правого — она серая и душная, возможно, отражает менталитет его жителей», — отмечает админ.

Правый берег отличается обилием торговых и бизнес-центров, развлекательных заведений, разнообразием архитектуры, декором. Как подчёркивает новосибирец, жители правого берега кажутся более раскрепощёнными.

«Чем не мемная ситуация? Знакомится парень с левого берега с девушкой с правого. У них идёт диалог, всё окей. И тут она спрашивает: “Откуда ты?”. Он отвечает: “Я с левого”. И всё, этот парень в чёрном списке», — приводит пример Анатолий.

Территории

Админы «Мемосибирска» часто сегментируют город по районам, отмечает Анатолий К.

«Делаем мемы, например, про то, что Ленинский район — это суровый район, Центральный район — это богатый район. Некие клише», — рассказывает создатель паблика.

В сообществе также публикуют шутки про отдельные населённые пункты и жилые комплексы. По словам Анатолия, так он старается охватывать всю аудиторию паблика и привлекать новую.

«Иногда люди пишут в группу с просьбой сделать мем про их деревню. Мы идём на встречу и делаем» — говорит он.

Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска стал одной из главных тем для шуток в популярном паблике. Однако, как подчёкивает админ, негатив в сторону главы города практически не встречается.

«Он очень колоритный человек, как и сам Новосибирск. Иронично, что мэр — это лицо города и у него настолько фотогеничная, весёлая и солнечная мимика. Смотришь и хочется улыбаться от каждой фотки. Это какой-то отдельный шедевр. Мы публикуем мемы с ним без негатива. Стараемся относиться ко всему с юмором», — смеётся он.

По словам Анатолия К., админы постоянно подстраивают мемы под современные тренды. Однако тематика шуток про Новосибирск за последние шесть лет не изменилась.