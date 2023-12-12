«Она украла телефоны»: подростки рассказали, за что избили девочку в школьном туалете в Новосибирске

В Новосибирске угрожают подросткам после жестокого избиения девочки в школе №183.

В Новосибирске подростки заявили, что избили 17-летнюю девочку в туалете школы №183 за воровство. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила одна из участниц инцидента.

Напомним, в сети появилось жестокое видео, на котором избивают девочку, а также плюют ей на кофту. Избитая оказалась сиротой, которую воспитывает одна бабушка. Правоохранительные органы начали проверку инцидента, а директор школы отметила, что руководство учреждения также выясняет все обстоятельства.

По словам Алёны (имя изменено), Лиду (имя изменено) избили 8 декабря в школьном туалете, так как она украла два телефона у девочки и заложила их в ломбард, чтобы якобы купить себе наркотики. Помимо этого, по словам школьниц, Лида воровала и деньги.

«Сейчас Лида лечится. С ней никто связаться не может, так как она всё сдала в ломбард», — утверждает собеседница.

Школьница рассказала, что после избиения Лиды напавших позвали в полицию, где они написали объяснительные. Одна из участников выложила с отделения видео, на котором плачет на камеру.





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ведомство продолжает проводить проверку конфликта.

Помимо этого, девочкам, которые принимали участие в избиении, стали поступать угрозы от посторонних — все их данные выложили в одном из телеграм-каналов.

«Нам стали поступать угрозы, говорят, что поставят на колени и убьют», — сказала школьница.

На предоставленных кадрах видно, что некий человек угрожает убийством одной из девочек, а также просит сказать адрес, чтобы приехать и заставить её извиняться.



Напомним, в Новосибирске в Затулинском жилмассиве подростки избили 15-летнего парня и выложили ролик в один из телеграм-каналов.