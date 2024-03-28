Раскрыто прошлое обвиняемого в теракте Мирзоева, который проживал в Новосибирске

По последним данным, при теракте пострадало более 180 человек.

В пятницу, 22 марта 2024 года, в Подмосковье произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибло 143 человека. Обвиняемых в нападении задержали и отправили в СИЗО до мая.

На суде выяснилось, что один из нападавших 32-летний Далерджон Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске. В городе он жил у родственников, подрабатывал в такси, а часть денег отправлял маме в Таджикистан.

По данным телеграм-канала Daily Storm, Мирзоев занимался в Новосибирске ММА.

По словам соседей обвиняемого в теракте, он жил на улице Зорге до января 2024 года. Сами родственники съехали с квартиры утром 25 марта.

У Мирзоева есть четверо детей, жена беременна пятым.

Всего ФСБ задержала 11 человек по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле».

Известно, что Мирзоев прятался на дереве при задержании после трагедии в «Крокусе».