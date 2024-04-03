В Новосибирске объявили нового руководителя МУП «Спецавтохозяйство»

В Новосибирске назначили нового руководителя МУП «Спецавтохозяйство».

1 апреля сотрудники ФСБ задержали руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Его подозревают в хищении бюджетных денег.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, на должность руководителя МУП в данный момент назначили экс-главу департамента ЖКХ и энергетики города 57-летнего Андрея Колмакова.

Ранее он с 2018 по 2023 год возглавлял новосибирский филиал СГК. Колмаков получил образование по экономике и управлению предприятием, а также имеет опыт работы в энергетических компаниях с начала 2000-х годов.

Напомним, что в Новосибирске еще два претендента на пост мэра отозвали заявки с конкурса.