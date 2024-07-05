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вчера 23:55
общество

Угрозы мигрантов и подписи против металлургического завода: главные новости Новосибирской области за 5 июля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 5 июля.

В Искитиме разгорелся скандал из-за строительства Южносибирского металлургического прокатного завода. Местные активисты сразу же начали сбор подписей против создания предприятия.

Фото Угрозы мигрантов и подписи против металлургического завода: главные новости Новосибирской области за 5 июля 2

В Новосибирской области в городе Куйбышев священника уволили и запретили в служении из-за того, что он отказался читать молитву о победе. Подробности в материале Сиб.фм.

Фото Угрозы мигрантов и подписи против металлургического завода: главные новости Новосибирской области за 5 июля 3

Жители Хилокского жилмассива снова столкнулись с угрозами мигрантов. Как сообщает информационный центр СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела из-за угроз, которые жители Хилокского микрорайона получают от граждан из Средней Азии.

Сегодня, 5 июля 2024 года, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил Ксению Антонову новым заместителем мэра — начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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