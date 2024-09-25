Тесты на склонность к суициду и соляная пещера: главные новости Новосибирска за 25 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 25 сентября.

Правозащитница из Новосибирска Анна Тажеева считает, что в школах не должны проводиться тесты на склонность к суициду, так как часто дети пишут недостоверную информацию в ответах. Подробнее в материале Сиб.фм.

Жительница Новосибирска возмутилась платным услугам в детском саду. Мать воспитанника детского сада № 54 пожаловалась корреспонденту Сиб.фм, что в учреждении откроют соляную пещеру на платной основе, что её и не устроило. Анастасия (имя изменено) посчитала, что действия садика незаконны.

В поселке Огурцово Советского района местные жители заметили на дорогах черную жидкость неизвестного происхождения, похожую на нефть. Они сняли это на видео и отправили в редакцию Сиб.фм.

Ещё в июле 2022 года в новом микрорайоне за Академгородком начали регулярно на несколько часов отключать воду. Проблемы начинались с 23:00 до 06:00 в ЖК «Да Винчи» и ЖК «Горки Академпарка». Сначала такой режим коммунальщики анонсировали на три дня, затем для ЖК «Да Винчи» его продлили на неопределённое время. По словам местных, «неопределённое время» длится до сих пор. С корреспондентом Сиб.фм связалась местная жительница Ксения. По её словам, воду и электричество отключают стихийно, без какого-либо предупреждения.