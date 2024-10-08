Оскорбление учителей и избиение военного: главные новости Новосибирска за 8 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 8 октября.

В Госдуме обсудят законопроект, который предполагает введение административных штрафов за оскорбление работников образования. Документ был подготовлен заместителем председателя комитета по просвещению Яной Лантратовой и депутатом Александром Терентьевым, а также с участием Сергея Миронова, главы фракции «Справедливая Россия – За правду».

В Новосибирске стала известна личность мигранта на белом Haval, который напал вместе с агрессивной группой на сотрудника Росгвардии Дмитрия. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила местная жительница, знающая иностранца.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева. Его обвиняют в коррупции. На него подали иск о взыскании 48 миллионов рублей.

В Новосибирском областном суде начался судебный процесс по делу об исчезновении 15-летней Натальи Матюхиной, которая пропала 14 лет назад. На скамье подсудимых находятся два бывших сотрудника ОВД, обвиняемых в том, что они сбили Наталью на автомобиле «Волга», а затем вывезли её и расправились с ней. Подсудимые отрицают свою вину. Адвокаты настаивают на том, что ДТП не произошло и призывают обратить внимание на бывшего молодого человека Натальи, который ранее признавался в расправе над ней.