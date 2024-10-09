Смерть профессора и отсутствие отопления: главные новости Новосибирска за 9 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 9 октября.

С начала отопительного сезона в прокуратуру Новосибирской области поступило 200 обращений на отсутствие тепла. На сегодняшний день вопрос решен по всем объектам. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

На 76 году скончался доктор медицинских наук, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета профессор Павел Железный. Некролог появился на сайте стоматологической ассоциации России, обратил внимание Сиб.фм.

По всему миру дети надевают маски животных и передвигаются на четвереньках, подражая движениям кошек, лисиц и собак. Это явление, известное как квадробика, представляет собой субкультуру, в рамках которой участники ведут себя как животные. В России уже звучат призывы к запрету этой практики. Для одних детей квадробика является безобидным увлечением и игрой, для других — образом жизни, который вызывает беспокойство у родителей и окружающих. Психолог из Новосибирска объяснила, опасно ли это для детей.

9 октября в Центральном районном суде Новосибирска прошло очередное судебное заседание в отношении министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, передает корреспондент Сиб.фм.