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вчера 23:50
общество

Смерть профессора и отсутствие отопления: главные новости Новосибирска за 9 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Pexels.com

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 9 октября.

С начала отопительного сезона в прокуратуру Новосибирской области поступило 200 обращений на отсутствие тепла. На сегодняшний день вопрос решен по всем объектам. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

Фото Смерть профессора и отсутствие отопления: главные новости Новосибирска за 9 октября 2

На 76 году скончался доктор медицинских наук, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета профессор Павел Железный. Некролог появился на сайте стоматологической ассоциации России, обратил внимание Сиб.фм.

Фото Смерть профессора и отсутствие отопления: главные новости Новосибирска за 9 октября 3

По всему миру дети надевают маски животных и передвигаются на четвереньках, подражая движениям кошек, лисиц и собак. Это явление, известное как квадробика, представляет собой субкультуру, в рамках которой участники ведут себя как животные. В России уже звучат призывы к запрету этой практики. Для одних детей квадробика является безобидным увлечением и игрой, для других — образом жизни, который вызывает беспокойство у родителей и окружающих. Психолог из Новосибирска объяснила, опасно ли это для детей.

Фото Смерть профессора и отсутствие отопления: главные новости Новосибирска за 9 октября 4

9 октября в Центральном районном суде Новосибирска прошло очередное судебное заседание в отношении министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, передает корреспондент Сиб.фм.

Фото Смерть профессора и отсутствие отопления: главные новости Новосибирска за 9 октября 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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