82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
17 октября, 03:06
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 97.25 | eur 106.0
82.99% -1.1
сегодня
17 октября, 03:06
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 97.25 | eur 106.0
вчера 23:50
общество

Концерт Трофима и соседи-пироманы: главные новости Новосибирска за 16 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 16 октября.

В Новосибирске в Доме ученых СО РАН прошел концерт известного певца Сергея Трофимова, известного под псевдонимом Трофим. Артист станцевал с мужчинами и женщинами на сцене, исполнил известные песни, а также раскритиковал СМИ.

Фото Концерт Трофима и соседи-пироманы: главные новости Новосибирска за 16 октября 2

Житель СНТ «Конструктор», подполковник запаса Олег Ихильчук, заявил, что его соседи по участку каждую неделю распивают спиртные напитки и шумят, а также запускают фейерверки. На дачу в СНТ он приезжает на протяжении 50 лет. Около полутора лет назад участок рядом с ним, по словам Ихильчука, приобрела женщина с сыном Артемом В.

Фото Концерт Трофима и соседи-пироманы: главные новости Новосибирска за 16 октября 3

Следственный комитет по Республике Алтай опубликовал фото с горы, где под камнепад попала группа из Новосибирска 14 октября. В результате инцидента погибла 18-летняя Маргарита Ш., двое получили ранения.

Фото Концерт Трофима и соседи-пироманы: главные новости Новосибирска за 16 октября 4

15 октября у здания военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов состоялась торжественные проводы молодых людей, которые были призваны на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. На мероприятии присутствовал военный комиссар Дзержинского и Калининского районов Сергей Гринченко. Он сообщил, что осенний призыв молодых людей на военную службу продолжается. Граждане России призываются на один год для прохождения службы на территории страны.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в