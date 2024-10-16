Концерт Трофима и соседи-пироманы: главные новости Новосибирска за 16 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 16 октября.

В Новосибирске в Доме ученых СО РАН прошел концерт известного певца Сергея Трофимова, известного под псевдонимом Трофим. Артист станцевал с мужчинами и женщинами на сцене, исполнил известные песни, а также раскритиковал СМИ.

Житель СНТ «Конструктор», подполковник запаса Олег Ихильчук, заявил, что его соседи по участку каждую неделю распивают спиртные напитки и шумят, а также запускают фейерверки. На дачу в СНТ он приезжает на протяжении 50 лет. Около полутора лет назад участок рядом с ним, по словам Ихильчука, приобрела женщина с сыном Артемом В.

Следственный комитет по Республике Алтай опубликовал фото с горы, где под камнепад попала группа из Новосибирска 14 октября. В результате инцидента погибла 18-летняя Маргарита Ш., двое получили ранения.

15 октября у здания военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов состоялась торжественные проводы молодых людей, которые были призваны на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. На мероприятии присутствовал военный комиссар Дзержинского и Калининского районов Сергей Гринченко. Он сообщил, что осенний призыв молодых людей на военную службу продолжается. Граждане России призываются на один год для прохождения службы на территории страны.