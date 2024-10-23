Драка с мигрантами и цыгане на Хилке: главные новости Новосибирска за 23 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 23 октября.

18 октября в Горском микрорайоне Новосибирска мигранты, укладывающие асфальт во дворе, напали на местных жителей. Информацию опубликовали в Telegram-канале «Горский микрорайон Новосибирск». Один из свидетелей инцидента поделился корреспонденту Сиб.фм, что конфликт начался из-за того, что у мигрантов поинтересовались, есть ли у них проект, так как они неправильно сделали асфальтирование дороги.

Летом 2024 года на Хилокской, 8/1, снесли нелегальные кафе, после чего несанкционированная торговля мигрантов, которая велась не один год, там прекратилась. Как рассказала в беседе с корреспондентом Сиб.фм общественница Жанна Олейникова, теперь это место заняли цыгане.

С приходом осени жители Новосибирска начали болеть респираторными инфекциями. Некоторые пациенты жалуются, что приходится стоять в очереди по нескольку часов. Корреспондент Сиб.фм проверил, что сегодня происходит в медучреждениях.

Жительница Новосибирска Екатерина заявила, что в многоквартирном доме на улице Краузе, где живёт её мама, соседи издеваются над ребёнком. Об этом она сообщила корреспонденту Сиб.фм.