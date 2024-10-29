Запрет сказки Пушкина и жалобы на школу-долгострой: главные новости Новосибирска за 29 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 29 октября.

Анна Терешкова назвала вредительством инициативу общественников о запрете произведения писателя Александра Пушкина. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что «Пушкин является культурной тканью, которая соединяет всю Россию».

Жители микрорайона Дивногорский в Новосибирске пожаловались на недостроенную школу на улице Большая, строительство которой анонсировали власти еще в 2021 году. Депутаты обещали, что школа будет на 850 мест, а двери свои она откроет в конце 2023 года, однако это так и не произошло. Помимо этого, народные избранники брали дело на контроль.

На Гусинобродском кладбище подходит к концу благоустройство территории с захоронениями погибших бойцов ЧВК «Вагнер». В апреле 2023 года на погосте обнаружили могилы «музыкантов», погибших в ходе СВО. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте реконструкции. Сейчас рабочие занимаются укладкой щебенки. Мемориалы выполнены из мрамора в виде черных пирамид.

В конце сентября жители поселка Огурцово Советского района пожаловались на черную жидкость неизвестного происхождения, которая появилась на дорогах. Как позже выяснилось, жижа, похожая на нефть, стекала с одного из участков. Ранее в разговоре с корреспондентом Сиб.фм Анатолий З. сообщил, что подобная ситуация происходит с 2009 года. Сама жидкость, по его словам, вытекает из колодца.