Дело депутата Украинцева дошло до суда. Что известно?

6 июня 2025 года в Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении депутата Городского совета Украинцева. Его обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что Украинцев получил 3,5 миллиона рублей за совершение действий в пользу взяткодателя. По имеющейся информации, деньги могли поступить от представителя крупной строительной компании Новосибирска.

Депутата задержали 30 мая прошлого года, после чего материалы дела были переданы в суд. Дата первого заседания пока не назначена, о ней будет сообщено дополнительно.

Напомним, задержали Украинцева в его квартире на улице Селезнева, где он проживал с женой и дочерью. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте и пообщался с его соседями.

Сам же Украинцев в политике с 2013 года. В том году он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Через пять лет ЛДПР выдвинула его кандидатом в губернаторы области, где он занял второе место. В 2017 он вернулся в Новосибирск по семейным обстоятельствам.

В столице Сибири политик стал руководителем общественного клуба, ориентированного на развитие микрорайона "Стрижи". В 2018 году основал волонтерский отряд под названием "Зеленая дружина". В 2020 году он занял должность директора по развитию социальных проектов в ГК "Стрижи".

Ранее один из новосибирских девелоперов признался, что именно он пожаловался на взятки Украинцеву в Следственный комитет. При этом многие блогеры, СМИ и инсайдеры называют девелопера бывшим покровителем Украинцева. Разладу между бизнесменом и депутатом предшествовал разрыв отношений между двумя бизнес-партнерами.

По статье 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом.

Ранее Сиб.фм рассказывал о продлении ареста Украинцева.